Житель Биробиджана отсудил компенсацию после аварии

Житель Биробиджана получил компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей после ДТП, произошедшего 31 августа 2025 года. Суд принял решение с учётом позиции прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Авария случилась на автомобильной дороге «Биробиджан Унгун Ленинское»: водитель служебного автомобиля потерял контроль над управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия пассажир получил телесные повреждения, квалифицированные экспертом как вред здоровью средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали, он прошёл курс лечения и испытал физические и нравственные страдания.
По итогам разбирательства суд обязал собственника транспортного средства выплатить мужчине 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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