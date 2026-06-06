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Житель Биробиджана отсудил компенсацию после аварии

Житель Биробиджана получил компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Житель Биробиджана получил компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей после ДТП, произошедшего 31 августа 2025 года. Суд принял решение с учётом позиции прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Авария случилась на автомобильной дороге «Биробиджан Унгун Ленинское»: водитель служебного автомобиля потерял контроль над управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия пассажир получил телесные повреждения, квалифицированные экспертом как вред здоровью средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали, он прошёл курс лечения и испытал физические и нравственные страдания.

По итогам разбирательства суд обязал собственника транспортного средства выплатить мужчине 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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