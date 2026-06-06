Житель Биробиджана отсудил компенсацию после аварии

Авария случилась на автомобильной дороге «Биробиджан Унгун Ленинское»: водитель служебного автомобиля потерял контроль над управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия пассажир получил телесные повреждения, квалифицированные экспертом как вред здоровью средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали, он прошёл курс лечения и испытал физические и нравственные страдания.