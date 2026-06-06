Пентагон: ВС США нанесли удары по радарам Ирана

«Войска США нанесли удары по береговым радиолокационным станциям наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм для предотвращения дальнейших атак», — заявили в CENTCOM.
Кроме того, по данным Центрального командования ВС США, ликвидированы четыре дрона Ирана.
«Несколько мгновений назад силы CENTCOM сбили четыре иранских… беспилотника, выпущенных в сторону Ормузского пролива. Атака дронов представляла собой непосредственную угрозу региональному морскому судоходству», — говорится в публикации командования в соцсети X*.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным CNN, Иран выпустил несколько беспилотных летательных аппаратов в сторону Ормузского пролива. В материале сказано, что не менее трёх БПЛА были ликвидированы военными Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.