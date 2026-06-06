Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: ВС США нанесли удары по радарам Ирана

Военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм, заявил в Пентагоне.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Центрального командования ВС США.

«Войска США нанесли удары по береговым радиолокационным станциям наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм для предотвращения дальнейших атак», — заявили в CENTCOM.

Кроме того, по данным Центрального командования ВС США, ликвидированы четыре дрона Ирана.

«Несколько мгновений назад силы CENTCOM сбили четыре иранских… беспилотника, выпущенных в сторону Ормузского пролива. Атака дронов представляла собой непосредственную угрозу региональному морскому судоходству», — говорится в публикации командования в соцсети X*.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным CNN, Иран выпустил несколько беспилотных летательных аппаратов в сторону Ормузского пролива. В материале сказано, что не менее трёх БПЛА были ликвидированы военными Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше