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В США рассказали, как вести себя при контакте с внеземными цивилизациями

Эксперты опубликовали новые рекомендации о том, как реагировать на потенциальные сигналы от разумной жизни за пределами Земли.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, представили обновленные рекомендации на случай обнаружения сигналов, которые могут свидетельствовать о существовании разумной жизни за пределами Земли. Документ призван помочь научному сообществу действовать максимально организованно и избежать хаоса при возможном контакте.

Как отмечают эксперты, стремительное развитие социальных сетей значительно повысило риск распространения слухов, недостоверной информации и спекуляций вокруг подобных открытий. По этой причине особое внимание в рекомендациях уделено вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ.

Авторы документа советуют тщательно проверять любые потенциальные сигналы перед их официальным объявлением, обеспечивать прозрачность исследований и публиковать полученные данные для широкой научной проверки. По словам астрономов, несмотря на сохраняющийся скепсис вокруг темы поиска внеземного разума, к таким исследованиям необходимо относиться максимально серьезно и ответственно.

Ранее руководитель NASA Джаред Айзекман заявлял, что агентство не располагает задокументированными данными о крушениях инопланетных космических аппаратов или останках внеземных существ.

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