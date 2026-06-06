В США рассказали, как вести себя при контакте с внеземными цивилизациями

Авторы документа советуют тщательно проверять любые потенциальные сигналы перед их официальным объявлением, обеспечивать прозрачность исследований и публиковать полученные данные для широкой научной проверки. По словам астрономов, несмотря на сохраняющийся скепсис вокруг темы поиска внеземного разума, к таким исследованиям необходимо относиться максимально серьезно и ответственно.