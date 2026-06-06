В США рассказали, как вести себя при контакте с внеземными цивилизациями

Специалисты, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, представили обновленные рекомендации на случай обнаружения сигналов, которые могут свидетельствовать о существовании разумной жизни за пределами Земли. Документ призван помочь научному сообществу действовать максимально организованно и избежать хаоса при возможном контакте.
Как отмечают эксперты, стремительное развитие социальных сетей значительно повысило риск распространения слухов, недостоверной информации и спекуляций вокруг подобных открытий. По этой причине особое внимание в рекомендациях уделено вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ.
Авторы документа советуют тщательно проверять любые потенциальные сигналы перед их официальным объявлением, обеспечивать прозрачность исследований и публиковать полученные данные для широкой научной проверки. По словам астрономов, несмотря на сохраняющийся скепсис вокруг темы поиска внеземного разума, к таким исследованиям необходимо относиться максимально серьезно и ответственно.
Ранее руководитель NASA Джаред Айзекман заявлял, что агентство не располагает задокументированными данными о крушениях инопланетных космических аппаратов или останках внеземных существ.