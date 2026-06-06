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В России хотят начать возмещать жителям сел транспортные расходы: что известно

Миронов предложил ввести транспортные компенсации для жителей сел.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести механизм компенсации транспортных расходов для жителей малых населенных пунктов. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Политик пояснил, что речь идет о компенсации расходов на поездки в медицинские учреждения, МФЦ, суды и органы социальной защиты.

«Выплачивать компенсацию предлагаю исходя из фактической стоимости проезда или на основе экономически обоснованного норматива расходов, если используется личный автотранспорт», — сказал он для РИА Новости.

Миронов отметил, что инициатива в первую очередь касается жителей сел, деревень, поселков городского типа и небольших городов, для которых поездки в социальные учреждения зачастую связаны со значительными затратами времени и средств.

Ранее KP.RU сообщал, что кабмин России утвердил новый проект по повышению доступности мобильной связи и интернета в селах и на трассах. В стране будут формировать перечень территорий, где операторы смогут совместно использовать радиоэлектронные средства.