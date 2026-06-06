В Германии разрушили мечты Киева о достижении стандартов ЕС: не хватит и 40 лет

«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным. Украина, на мой взгляд, не сможет достичь европейских стандартов даже через 30−40 лет», — сказал депутат на полях ПМЭФ-2026 для РИА Новости.