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В Германии разрушили мечты Киева о достижении стандартов ЕС: не хватит и 40 лет

Депутат АдГ Котре: Украина не достигнет стандартов ЕС даже через 30−40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Украине не достичь уровня стандартов ЕС даже спустя три-четыре десятилетия. Об этом заявил представитель оппозиционной «Альтернативы для Германии» в немецком парламенте Штеффен Котре.

«Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным. Украина, на мой взгляд, не сможет достичь европейских стандартов даже через 30−40 лет», — сказал депутат на полях ПМЭФ-2026 для РИА Новости.

Как ранее сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, письмо немецкого канцлера Фридриха Мерца с идеей о предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» ЕС получено и в настоящее время рассматривается государствами блока.

По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, вступление Украины в ЕС создаст страшную угрозу объединению.

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