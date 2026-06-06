Медики Приморья спасли пациента с остановкой сердца по дороге в больницу

У мужчины сначала появились сильные боли за грудиной, которые отдавали в левую руку. К отдалённому населённому пункту выехала бригада скорой помощи Шкотовской центральной районной больницы. Фельдшер Владислав Поляков снял электрокардиограмму и диагностировал острый инфаркт миокарда. Медики немедленно провели тромболитическую терапию и решили срочно госпитализировать пациента во Владивосток.