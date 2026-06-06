Медики Приморья спасли пациента с остановкой сердца по дороге в больницу

Медики во Владивостоке спасли 72-летнего жителя Приморья, у которого по дороге в больницу остановились сердце и дыхание. Бригада скорой помощи провела реанимацию и восстановила сердечную деятельность, сообщает Telegram-канал Минздрава Приморья.
У мужчины сначала появились сильные боли за грудиной, которые отдавали в левую руку. К отдалённому населённому пункту выехала бригада скорой помощи Шкотовской центральной районной больницы. Фельдшер Владислав Поляков снял электрокардиограмму и диагностировал острый инфаркт миокарда. Медики немедленно провели тромболитическую терапию и решили срочно госпитализировать пациента во Владивосток.
Во время перевозки состояние мужчины резко ухудшилось. За несколько метров до приёмного отделения Владивостокской клинической больницы № 1 у пациента произошла остановка кровообращения и дыхания. Бригада скорой помощи сразу начала сердечно-лёгочную реанимацию. Благодаря быстрым и профессиональным действиям врачей сердечную деятельность восстановили.
Стабилизированного пациента доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 1, где ему выполнили стентирование коронарных артерий. Сегодня мужчина выписан домой и продолжает восстановление после болезни.