Язык ИИ, буллинга и кешбэка: Какие новые слова захватывают русский язык

6 июня отмечается Пушкинский день и День русского языка. В современном языке продолжают появляться новые слова, которые ещё несколько лет назад казались временным интернет-сленгом. Часть из них уже прочно вошла в повседневную речь и имеет все шансы закрепиться в языковой норме. Об этом Life.ru рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН Валерия Иванова.