Слуцкий предложил создать госпрограмму сбыта продукции личных подсобных хозяйств

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, миллионы сельских семей производят продукцию не только для себя, но и для рынка, однако часто сталкиваются с трудностями сбыта. «Люди вынуждены отдавать продукцию перекупщикам за бесценок или просто уничтожать ее из-за отсутствия нормальной системы сбыта и непосильных бюрократических требований», — сказал он.