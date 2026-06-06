Слуцкий предложил создать госпрограмму сбыта продукции личных подсобных хозяйств

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать государственную программу по реализации избыточной продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и создать федеральную цифровую платформу для ее сбыта. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«В целях стимулирования развития сельских территорий, повышения уровня жизни граждан и вовлечения в товарное производство продукции ЛПХ ЛДПР предлагает разработать и утвердить государственную программу по реализации избыточной продукции ЛПХ, направленную на системное решение вопроса сбыта и логистики», — говорится в письме.
Среди предложений — проведение муниципальных сельхозярмарок с бесплатными местами для производителей, предоставление грантов на развитие заготовительно-логистических центров и кооперативов, а также субсидирование лабораторных исследований и сертификации продукции.
Кроме того, предлагается внедрить федеральный цифровой сервис «Единая платформа продажи продукции личных подсобных хозяйств», который позволит владельцам ЛПХ размещать предложения о продаже продукции, а закупщикам — формировать заявки. Платформа, как отмечается в письме, должна быть интегрирована с системой «Меркурий», а также обеспечивать упрощенное оформление документов и доступ к мерам поддержки.
Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, миллионы сельских семей производят продукцию не только для себя, но и для рынка, однако часто сталкиваются с трудностями сбыта. «Люди вынуждены отдавать продукцию перекупщикам за бесценок или просто уничтожать ее из-за отсутствия нормальной системы сбыта и непосильных бюрократических требований», — сказал он.
По мнению лидера ЛДПР, реализация инициативы позволит повысить доходы сельских жителей, укрепить экономику сельских территорий и «сделает качественные продукты более доступными для российских семей», — заключил он.