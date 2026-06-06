Сборная Ирана получила визы в США на ЧМ-2026

Вместе с тем вопросы с оформлением документов остаются у части представителей технического и административного штаба сборной. Ранее в США заявляли о намерении ограничить въезд лицам, которые могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции.
На фоне возникших визовых сложностей иранская команда решила перенести свою тренировочную базу из американской Аризоны в мексиканскую Тихуану. Стартовый матч турнира сборная Ирана проведет 15 июня в Лос-Анджелесе, где ее соперником станет команда Новой Зеландии.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана выступит на ЧМ по футболу в США.
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