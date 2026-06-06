Сборная Ирана получила визы в США на ЧМ-2026

Сборная Ирана получила разрешение на въезд в США для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между двумя государствами, американские власти одобрили визы для игроков национальной команды незадолго до начала турнира, пишет Al Jazeera.