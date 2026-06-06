«Риск достигает 50%»: генетик Приморья предупредила об опасности скрытых мутаций

В 2026 году правительство РФ поручило Минздраву внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Как ИА PrimaMedia рассказала доцент департамента медицинской биологии и биотехнологии Института Мирового океана ДВФУ, старший научный сотрудник лаборатории биомедицинских клеточных технологий Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ Анна Стенкова, люди могут быть носителями мутаций, даже не подозревая об этом. Насколько исследование необходимо для пар, которые планируют первого ребенка и считают себя здоровыми — в нашем материале.
«Данная инициатива — это ключ к минимизации тяжёлых генетических патологий, который позволяет количество таких рождений, детей свести к минимуму. Но это возможно, если каждая пара перед планированием беременности будет проходить генетическое тестирование, в которое входит исследование носительства всех возможных вариантов, приводящих к развитию этих серьёзных, неприятных заболеваний. Дело в том, что многие люди могут быть носителями таких изменений, даже не подозревая об этом. В случае, если оба партнёра являются носителями одной и той же мутации, вероятность рождения ребёнка с заболеванием может составлять 50%», — отметила специалист.
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Эксперт ДВФУ Анна Стенкова высказалась о рисках биохакинга и экспериментов над собственным организмом.
Однако если будущие родители узнают о наличии генетических рисков заранее, современная медицина предлагает решение, позволяющее повысить вероятность рождения здорового ребёнка. У пары есть вариант попробовать ЭКО, отбор эмбрионов.
На сегодняшний день генетическое скрининговое обследование можно пройти по собственному желанию как на этапе планирования беременности, так и уже во время её наступления. Кроме того, существует неинвазивный метод диагностики: для анализа используется кровь матери, поскольку начиная с определённого срока в её кровотоке циркулирует в том числе и ДНК плода, рассказала эксперт.
При этом Анна Стенкова добавила, что часто бывает, что женщина уже находится в положении, когда узнаёт о генетической патологии. При этом тестирование проводится на ранних сроках, как раз для того, чтобы была возможность прервать беременность. Врачи дают рекомендации и подробно объясняют все возможные риски, однако ключевое решение всё равно остаётся за женщиной и её семьёй.