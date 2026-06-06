«Риск достигает 50%»: генетик Приморья предупредила об опасности скрытых мутаций

«Данная инициатива — это ключ к минимизации тяжёлых генетических патологий, который позволяет количество таких рождений, детей свести к минимуму. Но это возможно, если каждая пара перед планированием беременности будет проходить генетическое тестирование, в которое входит исследование носительства всех возможных вариантов, приводящих к развитию этих серьёзных, неприятных заболеваний. Дело в том, что многие люди могут быть носителями таких изменений, даже не подозревая об этом. В случае, если оба партнёра являются носителями одной и той же мутации, вероятность рождения ребёнка с заболеванием может составлять 50%», — отметила специалист.