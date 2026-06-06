Сколько лет Иркутску? Вопрос о возрасте Иркутского острога до сих пор открыт

«Государя Царя Великого Князя Алексея Михайловича и всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца воеводе Ивану Иванычу енисейской сын боярской Якунька Иванов Похабов челом бьёт. В нынешнем 169 г. июля шестой день против Иркута реки на Верхоленской стороне государев новый острог служилыми людьми ставлю, и башни и потолок срублены и государев житный анбар служилые люди рубят, а на анбаре башня, а острог не ставлен, потому что слег не достаёт, лесу близко нет, лес удалён от реки. А инде стало острогу поставить негде, а где ныне Бог позволил острог поставить и тут место самое лучшее, угожее для пашень и скотиной выпуск и сенные покосы и рыбные ловли всё близко, а опроче того места острогу ставить стало негде, близ реки лесу нет, стали места степные и неугожие. А как Бог свершит наготово острог и о том будет писано в Енисейский острог и воеводе Ивану Иванычу».