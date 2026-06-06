Сколько лет Иркутску? Вопрос о возрасте Иркутского острога до сих пор открыт

Иркутск отметил свой очередной день рождения. Как известно, город берет свое начало с момента строительства Иркутского острога в 1661 году. Среди исследователей, изучающих историю основания города, уже многие десятилетия продолжается полемика о месте и точной дате возникновения поселения. В источниках и краеведческой литературе одна из наиболее ранних дат основания Иркутска относится к летописи Иркутской губернии, составленной в 1812 году Антоном Ивановичем Лосевым. В нашей статье мы приведем рассуждения именитых ученых об истории возникновения острога, месте его основания и тонкостях датировки этого события. Подробнее — в материале ИА IrkutskMedia.
Обратимся к исследователю А. И. Лосеву, который так описывает историю появления будущего города: «1620 г. Иркутск основан зимовьем при реке Иркут на левом берегу выше устья за версту. Первые в зимовье поселились: енисейский пятидесятник Березовский и сын боярский Петрушка Тальшин. К ним начали приселяться с разных сторон российские зверопромышленники, то кочевавшие около этого зимовья буряты стали приходить в приметную робость… 1629 г. У Иркутского зимовья хотя было острожное укрепление, но жителей было мало… 1661 г. по приказанию Енисейского воеводы Ивана Ржевского Похабов построил против устья реки Иркут на третьем месте город Иркутск…».
По версии А. И. Лосева русское поселение в устье реки Иркут появилось почти за полвека до государственной колонизации края.
Что касается места строительства зимовья выше устья Иркута, то большинство исследователей соглашаются с тем, что это был остров Дьячий. Историк Д. Я. Резун утверждает, что остров получил название «Дьячий» в честь Максима Перфильева, которого казаки называли «Дьяком» (грамотный человек). Он был одним из основателей небольшой «крепости», которая в последующем была перенесена на берег Ангары в 1661 году.
Другая дата основания Иркутска, согласно летописным источникам, относится к 1652 году, когда также на острове Дьячем в устье Иркута было построено зимовье. Первый юбилей — 250 лет со дня основания поселения, который праздновали горожане, отметили в 1902 году. В честь этого юбилея в Санкт-Петербурге опубликовали книгу «Первое столетие Иркутска» с его старинными видами и планами.
1652 год долгое время считался датой основания города, этот факт подтверждают городские летописи. Так, в летописи Петра Пежемского говорится: «1652 год есть год основания Иркутска, которому положил начало сын боярский Иван Похабов близ устья реки Иркута, на Дьячем острову». Говорить о наличие родственных связей между Яковом и Иваном Похабовым не представляется возможным, поскольку большинство исследователей считают их однофамильцами.
Поводом для изменения официальной даты возникновения Иркутска послужило упоминание в летописи Василия Кротова о переносе острога: «1661 года перенесено строение с Дьячего острова, против устья Иркута, на другую сторону реки Ангары…».
Исследования А. Н. Копылова, опубликованные в авторитетном научном журнале «История СССР» в канун второго юбилея, казалось бы окончательно должны были поставить точку в этой дискуссии. Статья А. Копылова под названием «О дате основания Иркутска» отражала запрос местных властей на изменение официальной даты основания города на более позднюю. Существует мнение, что «омоложение» города было связано с желанием получить дополнительное финансирование для его обустройства в преддверии юбилея, что было невозможно в 1952 году, когда советская экономика только восстанавливалась после войны.
Конечным доводом в пользу даты основания Иркутска в 1661 году стало наличие документального подтверждения об исполнении поручения Я. И. Похабовым «о строительстве острога в донесении енисейскому воеводе И. И. Ржевскому».
«Государя Царя Великого Князя Алексея Михайловича и всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца воеводе Ивану Иванычу енисейской сын боярской Якунька Иванов Похабов челом бьёт. В нынешнем 169 г. июля шестой день против Иркута реки на Верхоленской стороне государев новый острог служилыми людьми ставлю, и башни и потолок срублены и государев житный анбар служилые люди рубят, а на анбаре башня, а острог не ставлен, потому что слег не достаёт, лесу близко нет, лес удалён от реки. А инде стало острогу поставить негде, а где ныне Бог позволил острог поставить и тут место самое лучшее, угожее для пашень и скотиной выпуск и сенные покосы и рыбные ловли всё близко, а опроче того места острогу ставить стало негде, близ реки лесу нет, стали места степные и неугожие. А как Бог свершит наготово острог и о том будет писано в Енисейский острог и воеводе Ивану Иванычу».
Благодаря своему географическому положению Иркутск оказался в центре великого исторического пути, который пересекал азиатский материк от Уральских гор до берегов Тихого океана. Здесь сходились торговые, промысловые, земледельческие, военные, административные и дипломатические дороги. Выгодное положение способствовало превращению Иркутска сначала в административный центр уезда (1686), позже провинции (1731), а затем и губернии (1764).
Значительная часть Сибири входила в Иркутскую губернию: Прибайкалье, Забайкалье, Приангарье, Якутский край, северо-восток Азии — все, что лежало к востоку от Енисея и Ангары. В 1783 году эта территория была поделена на Иркутскую и Енисейскую губернии. Ввиду отдаленности от столицы учреждается Иркутское наместничество, которому правительство передает часть прав на территорию Восточной Сибири.
В 1803 году, когда создавали Сибирское генерал-губернаторство, Иркутск был определен его столицей, а в 1822 году при размежевании Сибири на два генерал-губернаторства Иркутск стал центром Восточной Сибири. Следует добавить, что с конца XVIII века и до середины XIX века под властью нашего города была и Русская Америка — Аляска.
Очевидно, что заслуга Якова Похабова в выборе места и строительстве острога не преувеличена: множество людей проходило мимо этих мест, некоторые из них могли зимовать на острове Дьячем, заниматься промыслами, но главная заслуга заключалась в окончательном закрепление Прибайкалья за Россией, чему способствовало строительство острога. Дальнейший бурный рост города и закрепление за ним статуса столицы Восточной Сибири свидетельствовал о правильном выборе места для будущего города и его широких перспективах.