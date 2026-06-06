Хинштейн назвал наиболее поврежденные от атак ВСУ курские ОКН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь, здание краеведческого музея в Судже, храм Иоанна Богослова в Малой Локне, а также Дворец для любимой в Кореневском районе можно выделить как наиболее поврежденные после атак ВСУ объекты культурного наследия (ОКН) Курской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Из наиболее пострадавших объектов я бы выделил Свято-Николаевский Белогорский монастырь, это наша святыня непосредственно на границе с Украиной, в селе Горналь Сильно пострадало здание краеведческого музея в Судже, практически полностью разрушен храм Иоанна Богослова в Малой Локне, Дворец для любимой в Кореневском районе», — рассказал он.
Глава региона добавил, что сейчас полностью оценить ущерб поврежденных объектов культурного наследия невозможно. «Сейчас никак не могу назвать никакие цифры по нескольким причинам. Первое — выехать туда, оценить разрушения невозможно в силу опасности. Второе — обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, продолжают страдать и объекты культурного наследия, поэтому любая, в текущем моменте, оценка может оказаться неполной», — пояснил Хинштейн.
2 декабря 2025 года глава региона в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили или повредили 79 памятников и 7 храмов в приграничных районах Курской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.