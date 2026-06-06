Хинштейн назвал наиболее поврежденные от атак ВСУ курские ОКН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь, здание краеведческого музея в Судже, храм Иоанна Богослова в Малой Локне, а также Дворец для любимой в Кореневском районе можно выделить как наиболее поврежденные после атак ВСУ объекты культурного наследия (ОКН) Курской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).