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Трамп: переговоры затянулись из-за силы и гордости Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана затянулись из-за силы и гордости Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана затянулись из-за силы и гордости Тегерана.

«Потому что они сильные, они гордые… требуется немного времени», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу NBC News. Трамп ответил на вопрос о причине затянувшихся переговоров.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Между Соединёнными Штатами и Ираном идёт переговорный процесс, при этом стороны обмениваются отдельными ударами.

По данным Tasnim, Иран не направил США ответ по тексту соглашения и фактически приостановил обмен документами через посредников из-за событий в Ливане.

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