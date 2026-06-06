Трамп: переговоры затянулись из-за силы и гордости Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана затянулись из-за силы и гордости Тегерана.
«Потому что они сильные, они гордые… требуется немного времени», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу NBC News. Трамп ответил на вопрос о причине затянувшихся переговоров.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Между Соединёнными Штатами и Ираном идёт переговорный процесс, при этом стороны обмениваются отдельными ударами.
По данным Tasnim, Иран не направил США ответ по тексту соглашения и фактически приостановил обмен документами через посредников из-за событий в Ливане.