Ещё 51 жителя оставили без денег аферисты в Хабаровском крае

Сценарии остаются прежними, но продолжают работать. Одним звонят якобы сотрудники банков, полиции или социальных служб и убеждают срочно спасать деньги на «безопасных счетах». Другим обещают лёгкий заработок, инвестиции с высокой доходностью или быстрый доход на бирже. Кто-то переводит деньги за товары и услуги, которых так и не получает, а кто-то отправляет средства знакомому, не подозревая, что его аккаунт в мессенджере уже захвачен мошенниками.