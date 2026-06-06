Ещё 51 жителя оставили без денег аферисты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мошенники продолжают собирать свою печальную «дань». С начала года жертвами дистанционных афер стали уже 1144 жителя региона, потерявшие в общей сложности более 673,2 миллиона рублей, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Только за последнюю неделю преступники сумели обмануть ещё 51 человека. Общая сумма ущерба превысила 53,9 миллиона рублей.
Сценарии остаются прежними, но продолжают работать. Одним звонят якобы сотрудники банков, полиции или социальных служб и убеждают срочно спасать деньги на «безопасных счетах». Другим обещают лёгкий заработок, инвестиции с высокой доходностью или быстрый доход на бирже. Кто-то переводит деньги за товары и услуги, которых так и не получает, а кто-то отправляет средства знакомому, не подозревая, что его аккаунт в мессенджере уже захвачен мошенниками.
Отдельную опасность представляют ссылки на неизвестные приложения. После их установки злоумышленники получают доступ к банковским сервисам и счетам владельца телефона.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Однако в прокуратуре напоминают: вернуть похищенные деньги удаётся далеко не всегда, поэтому лучшей защитой по-прежнему остаётся осторожность и недоверие к любым неожиданным просьбам о переводе средств.