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Китайский турист провел в море семь дней и питался сырыми крабами

В Китае спасли 39-летнего туриста, который провел в море семь дней и шесть ночей после того, как случайно упал в воду. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает HNTV.

В Китае спасли 39-летнего туриста, который провел в море семь дней и шесть ночей после того, как случайно упал в воду. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает HNTV.

Мужчина по фамилии Цинь приехал на остров Хайнань. Вечером 27 мая его смыло в море у берегов Хайкоу. Цинь не смог вернуться на сушу и целую неделю провел в воде без спасательного снаряжения. Чтобы выжить, он питался сырыми мелкими крабами. Тело обгорело под палящим солнцем до гноя, а к концу пути у него начались галлюцинации.

По словам Циня, четвертый и пятый дни оказались самыми трудными. Он видел проходящий паром, пытался подать знак, но его никто не заметил. Неподалеку от города Цяотоу его спасли два рыбака. Сейчас мужчина находится в больнице, говорится в сообщении.

Турист из России едва не погиб на Бали — во время серфинга он потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом океане. 64-летний мужчина отправился плавать у побережья Нуса-Дуа. Друзья и близкие забили тревогу через несколько часов — россиянин не вернулся домой. В итоге туриста нашел рыбак в 40 километрах от пляжа.

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