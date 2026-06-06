Китайский турист провел в море семь дней и питался сырыми крабами

Мужчина по фамилии Цинь приехал на остров Хайнань. Вечером 27 мая его смыло в море у берегов Хайкоу. Цинь не смог вернуться на сушу и целую неделю провел в воде без спасательного снаряжения. Чтобы выжить, он питался сырыми мелкими крабами. Тело обгорело под палящим солнцем до гноя, а к концу пути у него начались галлюцинации.