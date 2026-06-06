Дегтярев жестко высказался о спортсменах, сменивших гражданство

Дегтярев также напомнил, что ранее выступал с инициативой о введении ограничительных мер в отношении спортсменов, решивших представлять другие государства. В феврале он сообщал о планах разработать механизм, предусматривающий запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и ограничение доступа к спортивной инфраструктуре для таких атлетов.