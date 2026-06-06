Дегтярев жестко высказался о спортсменах, сменивших гражданство

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что отрицательно относится к практике смены спортивного гражданства российскими атлетами. Свою позицию он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Дегтярева, переход спортсменов под флаг другой страны он рассматривает как отказ от собственного государства. При этом министр подчеркнул, что выступление в нейтральном статусе и получение иного гражданства — принципиально разные вещи.
Глава Минспорта отметил, что спортсмен, выступающий без национальной символики, сохраняет российское гражданство и после соревнований возвращается на родину. В случае смены гражданства, по его мнению, ситуация выглядит иначе.
Дегтярев также напомнил, что ранее выступал с инициативой о введении ограничительных мер в отношении спортсменов, решивших представлять другие государства. В феврале он сообщал о планах разработать механизм, предусматривающий запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и ограничение доступа к спортивной инфраструктуре для таких атлетов.
Вместе с тем министр признал, что часть спортсменов за годы международных ограничений столкнулась с потерей мотивации и рассматривает смену гражданства как возможность продолжить карьеру на крупных турнирах.
По словам Дегтярева, одной из задач спортивных властей остается возвращение российских спортсменов на международную арену. Он подчеркнул, что не считает допустимой длительную изоляцию, поскольку спорт, по его мнению, должен способствовать объединению людей и народов независимо от политической ситуации.
Тема участия российских спортсменов в международных соревнованиях остается одной из ключевых для отечественного спорта после введенных ограничений со стороны ряда международных федераций и спортивных организаций. На этом фоне продолжаются дискуссии о допустимых форматах выступлений, включая нейтральный статус и вопросы спортивного гражданства.
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