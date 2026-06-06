Помидоры не просили диджея: Эколог рассказал, почему бас на даче — это стресс для урожая

«Бас — это низкая частота и часто большая амплитуда. Для человека это “ух, качает”, а для растения может быть просто механический стресс. Представьте рассаду на подоконнике рядом со стиральной машиной на отжиме: да, она получает вибрацию, но вряд ли это агротехнология будущего. Сильные вибрации могут менять работу клеточных мембран, кальциевые сигналы, гормональные реакции и защитный обмен, но результат зависит от дозы. Общее правило: растение растёт быстрее не от “приятного звука”, а когда у него хватает света, воды, углекислого газа, минерального питания и подходящей температуры», — объясняет эколог.