Усталость «написана» на лице? — врач рассказал, как сохранить свежий вид на весь день

Совет эксперта для сохранения свежести лица

Врач Ольга Уланкина рекомендует периодически менять положение тела. Лёгкая разминка шеи и плеч раз в 1,5 часа позволяет чувствовать себя лучше. Профилактикой от мимических морщинок и хорошей привычкой может стать гимнастика для глаз каждые 40 минут.