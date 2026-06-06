Усталость «написана» на лице? — врач рассказал, как сохранить свежий вид на весь день

Эксперт рассказала, почему даже самый аккуратный утренний образ может стать непривлекательным к вечеру. Длительное сидение за компьютером, стресс и сухой офисный воздух запускают в организме физиологические процессы, из-за которых лицо выглядит старше после восьми часов работы.
Почему усталость отражается на лице?
Врач-эксперт Ольга Уланкина рассказала, что отёчность и тусклый цвет лица возникают из-за нарушения венозного оттока и застоя крови в капиллярах при долгой сидячей работе.
Кроме того, кортизол разрушает коллаген и гиалуроновую кислоту. Именно эти вещества отвечают за упругость кожи. Из-за того что гормон стресса сужает микрососуды дермы, ухудшается поступление кислорода и питательных веществ к коже.
Сухой воздух в кабинете ускоряет потерю влаги через эпидермис. Спазм мышц, который возникает из-за длительного напряжения глаз при работе за монитором, ведёт к формированию мимических морщин.
Совет эксперта для сохранения свежести лица
Врач Ольга Уланкина рекомендует периодически менять положение тела. Лёгкая разминка шеи и плеч раз в 1,5 часа позволяет чувствовать себя лучше. Профилактикой от мимических морщинок и хорошей привычкой может стать гимнастика для глаз каждые 40 минут.
Также медик рекомендует использовать увлажнители воздуха, термальную воду и соблюдать питьевой режим. Для улучшения состояния сосудов специалист советует отказаться от солёной пищи в обед. Для того чтобы снять спазм круговой мышцы глаз, необходимо делать перерывы, рассказала Ольга Уланкина «Известиям» (18+).