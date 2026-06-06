В Хабаровском крае Ванинский район запустил программу развития туризма

По словам главы района, Ванинский район рассматривает возможность развития сразу нескольких направлений — рекреационного, лечебного, событийного и промышленного туризма. В муниципалитете уже определены точки роста: посёлок Тумнин с радоновыми источниками, село Датта как культурный центр орочей, а также природные территории вдоль реки Улике.