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В Хабаровском крае Ванинский район запустил программу развития туризма

Район готовит дорожную карту и делает ставку на Тумнин и Датту.

В Хабаровском крае в Ванинском районе утвердили собственную программу развития туризма. Вопросы реализации стратегии обсудили министр туризма края Марина Ярцева и глава района Алексей Маслов в ходе рабочей поездки, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта по развитию туристического потенциала территории.

По словам главы района, Ванинский район рассматривает возможность развития сразу нескольких направлений — рекреационного, лечебного, событийного и промышленного туризма. В муниципалитете уже определены точки роста: посёлок Тумнин с радоновыми источниками, село Датта как культурный центр орочей, а также природные территории вдоль реки Улике.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры, сервисов и продвижению локальных достопримечательностей. В районе уже действуют туробъекты, включая базы отдыха и санаторные комплексы.

Министр туризма края Марина Ярцева подчеркнула, что ключевая задача — не только сохранить уникальные природные и культурные ресурсы, но и превратить их в устойчивый туристический поток.

В рамках проекта «А поехали в Хабаровский край» планируется организовать пресс-тур для продвижения туристических возможностей района.