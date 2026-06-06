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Хабаровские курсанты центра «Воин» продемонстрировали редкое мастерство

Они стали призерами Первенства Вооруженных сил по армейскому многоборью.

Источник: Хабаровский край сегодня

Курсанты хабаровского филиала Центра «ВОИН» стали призерами Первенства Вооруженных сил по армейскому тактико-стрелковому многоборью, которое проходило в Барнауле. Проверить навыки своей подготовки приехали 17 команд из 16 регионов России, включая команды 10 филиалов Центра «ВОИН», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В течение нескольких дней спортсмены проходили стрелковые испытания с использованием тактического огневого комплекса имитации стрельбы. Упражнения включали умение оказать первую помощь пострадавшему, метание гранат и ножей.

По итогам первенства курсанты Центра «ВОИН» заняли почти все призовые места во всех дисциплинах. При этом хабаровчане стали третьими в дисциплине «Командный зачет», а Александр Никитин из хабаровского филиала взял бронзу в дисциплине «Одиночные упражнения».

— Наша команда серьезно готовилась, мы отрабатывали все навыки для предстоящих соревнований. В рамках командного зачета было предложено несколько сценариев — метание ножа, гранаты, стрельба из автомата и из пистолета. Оценивался результат каждого участника, на основании чего выявлялись победители в личном зачете, а также в командном. Мы очень гордимся нашим результатом. Конечно, стресс во время соревнований выявляет слабые места, начинаешь понимать, где могли бы сработать лучше, а главное — к чему стремиться в будущем, — рассказал курсант-гвардеец филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Леонид Слепов.

В награждении победителей и призеров принимали участие Генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы России Артем Травкин, а также руководитель направления «Огневая подготовка» Центра «ВОИН» Артем Ивакин, который координировал подготовку команд к состязаниям.

По результатам первенства сильнейшим участникам будут присвоены спортивные разряды вплоть до 1-го спортивного.

Напомним, Центр «ВОИН» создан по поручению Президента России Владимира Путина.

Филиалы Центра работают в 21 регионе страны. На Дальнем Востоке региональные подразделения открыты в Хабаровском крае, Республике Бурятия, Сахалинской области, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия). Филиалы объединяют около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками специальной военной операции.

ни проводят занятия с молодежью от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры.

За два года обучение по разным направлениям прошли более 55 тысяч курсантов.

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