Хабаровские курсанты центра «Воин» продемонстрировали редкое мастерство

— Наша команда серьезно готовилась, мы отрабатывали все навыки для предстоящих соревнований. В рамках командного зачета было предложено несколько сценариев — метание ножа, гранаты, стрельба из автомата и из пистолета. Оценивался результат каждого участника, на основании чего выявлялись победители в личном зачете, а также в командном. Мы очень гордимся нашим результатом. Конечно, стресс во время соревнований выявляет слабые места, начинаешь понимать, где могли бы сработать лучше, а главное — к чему стремиться в будущем, — рассказал курсант-гвардеец филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Леонид Слепов.