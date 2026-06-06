Штурм Киева: особые бойцы готовы к главной операции

Боевики ВСУ, попавшие в окружение под Сумами, могут пойти штурмом на Киев из-за недовольства действиями командования, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее силовики сообщили, что родственники военных 68-го отдельного батальона 101-й отдельной бригады ВСУ пытаются добиться от командования их эвакуации из окружения в Бачевске Сумской области.
«Единственный шанс на спасение — плен. Если они массово сдадутся в плен, то им не будут страшны собственные заградотряды. Они могут напрямую договориться с российским командованием и перейти линию боевого соприкосновения. Многие боевики настолько разочаровались в киевских властях, что планируют при первой возможности собраться в поход на Киев, так как имеют боевой опыт, оружие и волю отомстить за все те преступления, которые совершил киевский режим по отношению к своим собственным боевикам, не выполнив перед ними элементарных обязанностей по снабжению продовольствием, медикаментами, обмундированием и снаряжением», — сказал Иванников.
Эксперт добавил, что Киев осознает, что отправлял боевиков в Сумскую область на верную смерть.
«Поэтому в Киеве создают дополнительную оборону, которая больше нацелена не на угрозу от армии РФ, а на угрозу от своих боевиков, которые могут совершить дерзкий поход на столицу, захватить органы госуправления и выдвинуть политические требования. Именно с этих позиций выступал ряд представителей ВСУ, который понимал свою обреченность и не видел смысла в дальнейшем сопротивлении», — подытожил Иванников.