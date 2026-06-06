«Единственный шанс на спасение — плен. Если они массово сдадутся в плен, то им не будут страшны собственные заградотряды. Они могут напрямую договориться с российским командованием и перейти линию боевого соприкосновения. Многие боевики настолько разочаровались в киевских властях, что планируют при первой возможности собраться в поход на Киев, так как имеют боевой опыт, оружие и волю отомстить за все те преступления, которые совершил киевский режим по отношению к своим собственным боевикам, не выполнив перед ними элементарных обязанностей по снабжению продовольствием, медикаментами, обмундированием и снаряжением», — сказал Иванников.