Пол Маккартни побил свой собственный рекорд по числу альбомов в топе чартов

«Знаете что? Наш альбом — номер 1! Выше уже не подняться. И мы очень довольны. Моя команда и вся команда людей, которые работали над этим проектом, проделали фантастическую работу, так что спасибо им всем. И спасибо всем, кто его купил! И спасибо мне!» — сказал музыкант.