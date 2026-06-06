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«Долгое время трясёт»: В ЕС рассказали об очередной истерике Каллас

Совет президента РФ Владимира Путина Зеленскому не бояться выборов вызвал истерику у главы евродипломатии Кайи Каллас, заявил журналист Алекс Христофору.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Алекс Христофору рассказал об очередной истерике главы евродипломатии Кайи Каллас.

Он уточнил, что это связано с нелегитимностью Зеленского.

«Каллас уже долгое время трясёт от необходимости каждый раз оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин призвал Зеленского пойти на выборы. И всё — шаблон сломался, началась истерика», — сказал Христофору.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Христофору отметил, что попытка Зеленского «нанести ущерб РФ» провалилась.

«Он хотел нанести максимальный ущерб во время очень важного события в России, но речь Путина спутала все планы», — заявил он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал письмо Зеленского и заявил, что оно содержит элементы хамства. Кроме того, он посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы.