Фетисов предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы

«Я считаю, что нам уже вчера нужно было вводить все эти предметы в детский садик и особенно в школьную программу. Это то, о чем люди будут беспокоиться в ближайшие сто лет, потому что ресурс истощается. И понятно, что дети должны знать, что на самом деле главное сегодня в мире, и бережно к этому относиться», — сказал Фетисов.