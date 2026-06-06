Фетисов предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ предложил вернуть в школы предмет, посвященный охране природы.
Как рассказал парламентарий, ему недавно попался школьный аттестат времен царской России, в котором знание глобальной природы, включая гигиену, было оценочной дисциплиной, то есть «детей приучали с детства к бережным отношениям». Он также напомнил, что в советские времена существовали и школьные лесничества, и походы на природу.
«Я считаю, что нам уже вчера нужно было вводить все эти предметы в детский садик и особенно в школьную программу. Это то, о чем люди будут беспокоиться в ближайшие сто лет, потому что ресурс истощается. И понятно, что дети должны знать, что на самом деле главное сегодня в мире, и бережно к этому относиться», — сказал Фетисов.
Он отметил, что сто лет назад не существовало таких экологических проблем, как сейчас, однако страна уже задумывалась о том, как воспитывать в людях заботу о воде, лесе и почве, «о том, что является смыслом существования живого на планете Земля».
Депутат также напомнил, что несколько лет назад удалось отстоять право оставить в повестке экологический диктант, который, по его словам, с каждым годом вовлекает все больше молодежи. Фетисов добавил, что ВООП проводит большую работу по экологическому просвещению и привлечению детей к участию в данном процессе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.