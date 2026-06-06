Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛНР учтут опыт трагедии в Старобельске при выборе формата обучения в регионе

Глава республики Леонид Пасечник заявил, что в регионе уже начали рассматривать возможность выхода некоторых учебных заведений на очную форму обучения по просьбам родителей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики учтут опыт трагедии в Старобельске при выборе формата обучения — переходе с дистанционного на очный — в учебных заведениях региона, в частности, в прифронтовой Северодонецкой агломерации. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек.

«Я хочу сказать, что, в общем-то, наши прифронтовые территории, наша так называемая Северодонецкая агломерация — это города Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Сватово — у нас практически все учебные заведения работают в дистанционном режиме. Подобных прецедентов, таких как в Старобельске, до этого факта не было, это для нас послужит основанием для того, чтобы сейчас еще раз проанализировать необходимость перехода все-таки с дистанционной формы обучения на дневную», — сказал Пасечник.

Он уточнил, что власти региона уже начали рассматривать возможность выхода некоторых учебных заведений в тыловых районах Северодонецкой агломерации на очную по просьбам родителей. Но сейчас этот вопрос может быть пересмотрен с учетом опыта атаки ВСУ на Старобельск.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше