В ЛНР учтут опыт трагедии в Старобельске при выборе формата обучения в регионе

«Я хочу сказать, что, в общем-то, наши прифронтовые территории, наша так называемая Северодонецкая агломерация — это города Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Сватово — у нас практически все учебные заведения работают в дистанционном режиме. Подобных прецедентов, таких как в Старобельске, до этого факта не было, это для нас послужит основанием для того, чтобы сейчас еще раз проанализировать необходимость перехода все-таки с дистанционной формы обучения на дневную», — сказал Пасечник.