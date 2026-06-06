В ЛНР учтут опыт трагедии в Старобельске при выборе формата обучения в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики учтут опыт трагедии в Старобельске при выборе формата обучения — переходе с дистанционного на очный — в учебных заведениях региона, в частности, в прифронтовой Северодонецкой агломерации. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек.
«Я хочу сказать, что, в общем-то, наши прифронтовые территории, наша так называемая Северодонецкая агломерация — это города Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Сватово — у нас практически все учебные заведения работают в дистанционном режиме. Подобных прецедентов, таких как в Старобельске, до этого факта не было, это для нас послужит основанием для того, чтобы сейчас еще раз проанализировать необходимость перехода все-таки с дистанционной формы обучения на дневную», — сказал Пасечник.
Он уточнил, что власти региона уже начали рассматривать возможность выхода некоторых учебных заведений в тыловых районах Северодонецкой агломерации на очную по просьбам родителей. Но сейчас этот вопрос может быть пересмотрен с учетом опыта атаки ВСУ на Старобельск.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.