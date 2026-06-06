Ольга Бузова опубликовала откровенный танец в «голом» купальнике

Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь привлекла внимание откровенным образом в соцсетях. Артистка опубликовала в соцсетях серию сторис, в которых танцует и поет. Судя по геолокации, видео снято в Доминиканской Республике.
Для ролика Бузова надела блестящую сетку на телесный купальник — получился эффект «голого» тела. На кадрах певица пластично двигается под музыку, одновременно подпевая, и демонстрирует подтянутую фигуру.
В апреле Бузова рассказала об опасной для вокалистов манипуляции, на которую ей пришлось пойти ради премьеры спектакля «Покровские ворота». Она призналась, что теперь у нее будут проблемы с голосом пять дней.
Ольга Бузова ранее рассказала, почему перестала общаться с бывшими коллегами по телепроекту «Дом-2». По ее словам, это произошло после того, как новым ведущим программы стал ее экс-возлюбленный, рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.
Бузова также призналась, что в настоящее время не состоит в отношениях, хотя по-прежнему мечтает о семье и детях. По ее словам, подходящего человека рядом пока не появилось.