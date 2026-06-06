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Полное уничтожение: Украина получит многократный ответ за атаку судов

Пять человек погибли при атаке БПЛА на грузовые суда в Азовском море. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, каким будет ответ за удары по гражданским кораблям.

Источник: Аргументы и факты

Пять граждан Азербайджана погибли из‑за атаки дронов на грузовые суда «Натра» и «Циркон» в Таганрогском заливе Азовского моря ночью 5 июня. Ещё трое ранены.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал об ответе за удары по гражданским кораблям.

"Ответом на атаки гражданских судов являются систематические и планомерные действия. Не удары возмездия, а уничтожение противника.

Противник будет стараться нанести нам максимальный ущерб, и это будет продолжаться до тех пор, пока у него останется такая возможность. Сдержать его угрозами, предупреждениями, ответными действиями не получится.

Вопрос стоит в ликвидации самой этой системы, которая создана для того, чтобы наносить нам ущерб. В противном случае это будет продолжаться", — объяснил военный эксперт.

Джерелиевский обратил внимание на то, что в результате действий ВСУ уже не в первый раз гибнут граждане других стран.

«Это не первый раз, когда в результате действий украинских беспилотников погибают азербайджанские граждане. Так, именно из‑за атаки БПЛА ВСУ на Грозный и странного поведения экипажа в 2024 году в Казахстане разбился самолёт. Азербайджан обвинил в уничтожении этого самолёта нашу сторону, хотя эксперты, которые изучали обломки самолёта, увидели, что поражения были нанесены не зенитной системой, а, скорее всего, БПЛА. Предположу, что и здесь произойдёт нечто подобное, учитывая тот градус русофобии, который сейчас доминирует в Азербайджане», — уточнил военный эксперт.

В ночь на 5 июня беспилотники ударили по грузовым судам «Натра» и «Циркон», которые шли в Азовском море под флагами третьих стран. Погибли пять граждан Азербайджана, ещё трое — ранены. Их доставили в городскую больницу Ейска.

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