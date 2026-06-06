Полное уничтожение: Украина получит многократный ответ за атаку судов

«Это не первый раз, когда в результате действий украинских беспилотников погибают азербайджанские граждане. Так, именно из‑за атаки БПЛА ВСУ на Грозный и странного поведения экипажа в 2024 году в Казахстане разбился самолёт. Азербайджан обвинил в уничтожении этого самолёта нашу сторону, хотя эксперты, которые изучали обломки самолёта, увидели, что поражения были нанесены не зенитной системой, а, скорее всего, БПЛА. Предположу, что и здесь произойдёт нечто подобное, учитывая тот градус русофобии, который сейчас доминирует в Азербайджане», — уточнил военный эксперт.