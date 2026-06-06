Пермский театр «У Моста» сорвал овации на гастролях в Красноярске

4 июня артисты выступили на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина со спектаклем «Тевье-молочник» по мотивам цикла рассказов Шолом-Алейхема. В центре повествования — молочник Тевье, через судьбу которого раскрывается история целого народа. Спектакль сочетает драматические события с тонким еврейским юмором, а также наполнен национальными песнями и танцами.