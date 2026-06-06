Пермский театр «У Моста» сорвал овации на гастролях в Красноярске

В Красноярске с 4 по 6 июня проходят гастроли Пермского театра «У Моста» — трижды лауреата и номинанта национальной театральной премии «Золотая маска».
4 июня артисты выступили на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина со спектаклем «Тевье-молочник» по мотивам цикла рассказов Шолом-Алейхема. В центре повествования — молочник Тевье, через судьбу которого раскрывается история целого народа. Спектакль сочетает драматические события с тонким еврейским юмором, а также наполнен национальными песнями и танцами.
На следующий день гости из Перми покорили красноярскую публику спектаклем «Ирландский герой — гордость Запада» по пьесе Джона Синга. Действие разворачивается на Аранских островах начала XX века. После слухов об убийстве собственного отца главный герой неожиданно становится местной знаменитостью. Однако вскоре выясняется, что его отец жив, и история принимает неожиданный оборот.
Яркая актерская игра, сочетание ирландского юмора, абсурда и драматизма не оставили зрителей равнодушными. Спектакль завершился продолжительными овациями.
Завершатся гастроли театра «У Моста» спектаклем «Мачеха Саманишвили» по пьесе Владимира Константинова и Бориса Рацера. Уже сегодня, 6 июня, артисты вновь выйдут на сцену Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Добрая грузинская комедия о жизни небольшой деревни в Имеретии, где все жители живут одной большой семьей, станет финальным аккордом гастрольной программы. Зрителей ждут тонкий юмор, кавказский колорит и трогательная история о любви, способной творить настоящие чудеса.
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