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Тепло и пасмурно будет в Нижнем Новгороде в эти выходные

При этом ветер северный, порывы до 10 м/с.

Выходные в Нижнем Новгороде будут теплыми и пасмурными, согласно данным «Яндекс Погоды».

Сегодня, 6 июня, утром температура составит +17°С. Днем воздух прогреется до +21°С. Вечером столбики термометров покажут +19°С. Ветер северный, порывы до 10 м/с.

В воскресенье, 7 июня, утром температура составит +19°С. Днем поднимется до +24°С. Вечером столбики термометров покажут +22°С. Ветер северный, вечером северо-западный, порывы до 10 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Красноярске — здесь температура воздуха днем поднимется до +30°С. Холоднее всего будет в Уфе — до +18°С.