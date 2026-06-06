Тепло и пасмурно будет в Нижнем Новгороде в эти выходные

Выходные в Нижнем Новгороде будут теплыми и пасмурными, согласно данным «Яндекс Погоды».
Сегодня, 6 июня, утром температура составит +17°С. Днем воздух прогреется до +21°С. Вечером столбики термометров покажут +19°С. Ветер северный, порывы до 10 м/с.
В воскресенье, 7 июня, утром температура составит +19°С. Днем поднимется до +24°С. Вечером столбики термометров покажут +22°С. Ветер северный, вечером северо-западный, порывы до 10 м/с.
Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Красноярске — здесь температура воздуха днем поднимется до +30°С. Холоднее всего будет в Уфе — до +18°С.