Дипломаты объяснили членам ООН смысл слов «лепота» и «житие»

«Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.