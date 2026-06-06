Дипломаты объяснили членам ООН смысл слов «лепота» и «житие»

В этом году также исполняется 225 лет со дня рождения Владимира Даля. В честь писателя миссия РФ организовала в ООН выставку, где иностранным дипломатам объяснили значение слов «лепота», «зиждить» и «житие» — на английском языке.
«Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.
Десятки иностранных дипломатов и представители секретариата ООН также услышали музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве».
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