Пострадавшие от ВСУ курские ОКН войдут в программу восстановления приграничья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Курской области убеждены в том, что все объекты культурного наследия (ОКН) в приграничных районах региона, которые оказались повреждены в результате атак ВСУ, будут восстановлены. Об этом сообщил ТАСС губернатор Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
2 декабря 2025 года Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили или повредили 79 памятников и 7 храмов в приграничных районах Курской области.
«Несмотря на то, что мы сегодня не можем оценить полностью весь ущерб, мы убеждены в том, что все эти объекты будут восстановлены. По поручению президента [РФ Владимира Путина] уже сформирована программа восстановления приграничных территорий, которая отдельно предусматривает реставрацию и всех пострадавших памятников истории и культуры. Отдельное поручение Владимир Владимирович давал по итогам заседания совета при президенте по культуре», — рассказал глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.