Пострадавшие от ВСУ курские ОКН войдут в программу восстановления приграничья

«Несмотря на то, что мы сегодня не можем оценить полностью весь ущерб, мы убеждены в том, что все эти объекты будут восстановлены. По поручению президента [РФ Владимира Путина] уже сформирована программа восстановления приграничных территорий, которая отдельно предусматривает реставрацию и всех пострадавших памятников истории и культуры. Отдельное поручение Владимир Владимирович давал по итогам заседания совета при президенте по культуре», — рассказал глава региона.