Никто не одинок: как в Приморье работает система ухода за пожилыми и инвалидами

Однако приоритетным направлением остается помощь на дому — именно она позволяет человеку оставаться в знакомых стенах как можно дольше. Сегодня услуги в форме надомного обслуживания и в рамках СДУ предоставляют около 1000 социальных работников и помощников по уходу. Для тех, кто может передвигаться и обслуживать себя сам, но нуждается в поддержке и общении, открыты отделения дневного пребывания. Например, на базе Приморского центра социального обслуживания населения (КГАУСО «ПЦСОН») работают четыре таких отделения для людей от 55 лет и старше, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно здесь проходят программы более 100 человек: специалисты помогают восстановить и сохранить когнитивные функции, мелкую моторику, укрепить психоэмоциональное состояние и физическое здоровье, адаптироваться к меняющимся условиям жизни.