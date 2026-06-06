Никто не одинок: как в Приморье работает система ухода за пожилыми и инвалидами

Больные родственники и стареющие родители, требующие постоянной заботы, — ситуация, знакомая многим. Но далеко не каждая семья может обеспечить близкому человеку достойный уход: мешают работа, маленькие дети, а иногда и ощущение беспомощности, когда домашние усилия не приносят видимых улучшений. В таких случаях на выручку приходит система долговременного ухода (СДУ). Корреспондент ИА PrimaMedia Наталия Соколовская разобралась, как эта система внедрена в Приморье, куда обращаться за поддержкой и где родственников бесплатно научат ухаживать за тяжелобольными.
Приморский край присоединился к пилотному федеральному проекту по созданию СДУ в 2021 году. По сути, это комплексный подход к организации помощи на дому пожилому человеку или инвалиду, который не справляется с повседневными делами. Система объединяет семейный уход, медицинскую поддержку, патронажную службу и специально обученных помощников по уходу. Внедряется она по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Семья», и главный принцип здесь — тесное взаимодействие медиков и социальных служб, а также профессиональный подход к каждому нуждающемуся.
В регионе проживает около 400 тысяч одиноких граждан, требующих за собой круглосуточного ухода и присмотра. Из них более 40 тысяч — люди с инвалидностью.
«В зависимости от нуждаемости в уходе гражданину предоставляется социальный пакет долговременного ухода от 7 до 28 часов в неделю, все услуги гражданам предоставляются бесплатно. За время реализации увеличилось количество получателей социальных услуг с 250 до более 1000 человек, территориальный охват увеличен с 2 до 25 территорий», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в министерстве труда и социальной политики Приморья.
С апреля 2025 года к проекту подключились Дальнегорск, Кавалеровский и Ольгинский округа.
СДУ включает не только социальное обслуживание, но и медицинские услуги на дому. Главная цель — как можно дольше сохранить жизнь пожилых и людей с инвалидностью в привычной домашней обстановке и по возможности вернуть их к активной жизни. В министерстве социальной политики края отмечают, что комплексный уход уже привел к снижению числа госпитализаций, вызовов скорой помощи и обращений в поликлиники. Кроме того, выросло число людей, которые официально трудоустроены помощниками по уходу, а родственники, ухаживающие за близкими, смогли сохранить свою работу благодаря появлению СДУ.
Система долговременного ухода продолжает развиваться: увеличивается охват, растет число негосударственных партнеров, внедряются творческие реабилитационные практики — «Терапия воспоминаниями», «Музыкотерапия», «Арттерапия», «Социальный фитнес», тренинги по тренировке памяти и многие другие, — а также перенимается опыт других регионов.
Какие формы помощи существуют?
В Приморье работают и государственные, и частные организации социального обслуживания. В региональном реестре поставщиков сегодня значатся 100 организаций, из них 25 — стационарные: 16 государственных домов-интернатов (многие имеют филиалы в территориях края) и девять негосударственных, среди которых четыре пансионата для пожилых и инвалидов и пять приютов для бездомных. Государственные стационары рассчитаны на 3 805 коек, частные — на 422 места.
Однако приоритетным направлением остается помощь на дому — именно она позволяет человеку оставаться в знакомых стенах как можно дольше. Сегодня услуги в форме надомного обслуживания и в рамках СДУ предоставляют около 1000 социальных работников и помощников по уходу. Для тех, кто может передвигаться и обслуживать себя сам, но нуждается в поддержке и общении, открыты отделения дневного пребывания. Например, на базе Приморского центра социального обслуживания населения (КГАУСО «ПЦСОН») работают четыре таких отделения для людей от 55 лет и старше, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно здесь проходят программы более 100 человек: специалисты помогают восстановить и сохранить когнитивные функции, мелкую моторику, укрепить психоэмоциональное состояние и физическое здоровье, адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
В крае активно развивают стационарозамещающие технологии с говорящими названиями: «Особый уход», «Патронаж», «Бинарный патронаж», «Паллиативный патронаж», «Домашний уход», «Ежедневный уход». Эти услуги предоставляются негосударственными поставщиками, включенными в реестр, и направлены на то, чтобы продлить пребывание человека в привычной социальной среде.
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Как получить помощь и сколько это стоит.
Чтобы воспользоваться социальными услугами, гражданин должен быть официально признан нуждающимся. Основанием могут стать полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, невозможность обеспечить уход за инвалидом или ребенком, а также другие обстоятельства, ухудшающие жизнь. Подробную информацию о порядке признания нуждающимся можно найти на сайтах Единого портала госуслуг и КГАУСО «ПЦСОН» или по единому бесплатному телефону 8 800 30 22 675.
После того как потребность в стационарном обслуживании подтверждена и гражданин выбрал конкретный дом-интернат или пансионат из краевого реестра, министерство принимает решение о поселении. Заселение происходит по мере освобождения мест.
Размер платы за социальные услуги в стационаре рассчитывается на основе тарифов, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя. При обслуживании на дому и в полустационарной форме плата не превышает 50% разницы между доходом человека и установленной предельной величиной среднедушевого дохода. При этом законодательство предусматривает круг лиц, имеющих право на бесплатное обслуживание. Дополнительные льготные категории утверждены постановлением краевой администрации. Как итог — более половины получателей надомных услуг пользуются ими бесплатно. А вот льгот, компенсаций или налоговых вычетов для семей, которые нанимают сиделку или оплачивают пансионат за свой счет, в Приморье не предусмотрено.
«Социальное обслуживание гражданина предоставляется только с его согласия или согласия его законных представителей, опекунов или попечителей, то есть на основе принципа добровольности. Эта норма определена законодательством о социальном обслуживании», — сообщили корр. в министерстве.
Школа ухода и психологическая поддержка.
Если вы ухаживаете за родственником самостоятельно, но чувствуете нехватку навыков, можно бесплатно пройти обучение в Школе ухода на базе КГАУСО «ПЦСОН». Здесь на практике показывают, как правильно оказывать гигиенические услуги, кормить и поить лежачего больного, менять положение тела в постели, перемещать с кровати на кресло-коляску. Обращаться за обучением можно в любое отделение центра — они есть в каждом муниципальном образовании края. Там же работают психологи, готовые поддержать родственников, которые несут на себе груз постоянной заботы о близком.
Кто контролирует качество услуг.
С 2024 года к предоставлению услуг в рамках СДУ активно привлекаются негосударственные организации. Если в прошлом году их было три, то в 2026-м — уже шесть. Ежегодно министерство труда и социальной политики края проводит отбор и предоставляет субсидии исполнителям услуг на создание системы долговременного ухода. С победителями заключаются соглашения, в которых прописаны объемы финансирования и количество обслуживаемых граждан по уровням нуждаемости.
Все организации и учреждения из реестра регулярно проходят ведомственные проверки и независимую оценку качества условий оказания услуг. Внутренний контроль качества ведут и сами поставщики. Если у получателя услуг или его родственников возникают вопросы, сначала стоит обратиться к руководителю организации. Если решить проблему не удалось — жалобу рассмотрят уже в министерстве труда и социальной политики Приморского края. Пансионаты и приюты, не включенные в реестр, чаще всего попадают в поле зрения властей именно после жалоб проживающих или их родных — тогда сотрудники министерства выезжают с проверками, в том числе по требованиям прокуратуры.
Седанкинский дом-интернат: как устроена жизнь внутри.
Одним из пилотных учреждений СДУ стал Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов — единственное государственное заведение такого типа для жителей Владивостока. Учреждение общего типа рассчитано на 682 места, сегодня здесь проживают 675 человек: инвалиды, ветераны, просто пожилые люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Главный критерий для поступления — нуждаемость, которую определяет Приморский центр социального обслуживания, и в основе оценки лежит именно невозможность семьи ухаживать за родственником. Возрастные рамки: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60, инвалиды — старше 18 лет.
Здесь нет строгого, казарменного распорядка. По словам директора учреждения Натальи Новиковой, персонал старается создать для постояльцев ощущение, будто они находятся дома, поэтому каждый волен выбирать занятие по душе и выстраивать день так, как хочется. Спектр активностей широк: кружки рукоделия, вокала, хорового пения, спортивные секции, музыкальные и литературные гостиные, кружки «Акварелька», «Волшебный клубок» и клуб «Сударушка» для тех, кому за 60. Проводятся сеансы сказкотерапии и танцевально-двигательной терапии. В здании есть библиотека с читальным залом, а актовый зал служит площадкой для праздников и киносеансов — в год здесь проходит более 500 различных мероприятий. Для досуга и спорта оборудованы столы для тенниса и бильярда, напольные шахматы, а на улице — волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле и тропа здоровья.
Выход за территорию и прогулки не ограничены. Если постоялец хочет в магазин, но испытывает трудности, его сопровождают; если способен передвигаться самостоятельно — достаточно предупредить персонал, и он идет сам. На выходные можно уехать к родственникам, написав заявление, а на лето и вовсе взять отпуск, чтобы отправиться на дачу, где близкие на время берут обязательства по уходу на себя. Покинуть учреждение можно в любой момент, хотя случаи, когда человек не приживается, крайне редки.
Интернат открыт для гостей: зайти можно через любую калитку, посмотреть, как живут люди, даже найти кого-то для дружбы и совместных прогулок. Родственникам проход разрешен всегда, за исключением периодов карантина, но даже тогда возможны встречи на улице. Волонтерам здесь искренне рады и просят о главном — просто гулять с людьми, ведь многие постояльцы очень нуждаются именно в сопровождении.
Медицинский блок занимает целый этаж. Здесь ведут прием узкие специалисты — от нефролога до стоматолога, и к тем, кто не может прийти самостоятельно, врачи поднимаются прямо в комнату. Поэтому потребность в сторонних больницах возникает редко, лишь в экстренных случаях. В целом медицинский уход охватывает всё: от социально-бытовых услуг до высокотехнологичных операций по восстановлению зрения, замены коленных и тазобедренных суставов, протезирования. С постояльцами работают психиатры, клинические психологи, реабилитологи, специалисты лечебной физкультуры с единой задачей — не дать заболеванию прогрессировать и сохранить навыки самостоятельной жизни.
Для лежачих больных разработан серьезный протокол заботы: правильное позиционирование в кровати, профилактика пролежней, индивидуальные занятия с инструктором. Чтобы скрасить их будни, практикуются приходящие концерты, библиотека и чтение с волонтерами. При этом в интернате делают всё, чтобы сохранить и укрепить родственные связи, не допуская антагонизма между постояльцем и его семьей.
«Мы здесь как дома»: Седанкинский интернат глазами его жителей.
Как в учреждении женятся, пишут картины и возвращаются к жизни — три судьбы, три истории.
Учреждение разделено на три отделения социально-медицинской реабилитации. В первом живут те, кто передвигается только в пределах комнаты, во втором — люди, полностью обслуживающие себя, в том числе на инвалидных колясках, в третьем — полностью лежачие. Реабилитация в тренажерном зале длится годами, но приносит ощутимые результаты. С утра здесь занимаются маломобильные, после обеда приходят люди с заболеваниями общего профиля. Некоторые поступают, не вставая с коляски, а позже начинают ходить с палочкой. Известны случаи, когда полностью лежачие люди благодаря упражнениям, которые специалист лечебной физкультуры показывает прямо в комнате, учатся самостоятельно подниматься в постели. Инвалиды могут также готовиться здесь к соревнованиям по различным видам спорта и принимать в них участие.
Адаптация новичка — это целая программа с участием медиков, психологов и соцработников. Важно подобрать соседа, близкого по духу, а если люди не сойдутся — их расселят. Новичкам показывают библиотеку, ведут на концерт, помогают с покупками, выясняют интересы и постепенно вводят в повседневную жизнь учреждения.
В просторной светлой столовой одновременно питаются около 200 человек, остальные получают питание в комнатах. У каждого свой стол с табличкой, рассадка организована по интересам, рядом с соседями и друзьями. Питание лечебное, с преобладанием десятой диеты, которая мало отличается от обычного стола, но есть и другие варианты по медицинским показаниям. Коридоры украшает сменная выставка детских картин — раз в квартал или полгода их предоставляет Детская краевая картинная галерея, а по всему зданию для удобства размещена понятная навигация.
Принцип един: это дом, а не казарма. Если проживающий не хочет никого видеть, персонал не имеет права заходить. Почти в каждой комнате есть телевизор, ими оснащены и холлы, для курящих отведены отдельные помещения. Иногда без воспитательных бесед не обойтись, но главное правило неизменно — уважение к личному пространству и потребностям каждого.
Главное, что нужно знать: помощь рядом, и обратиться за ней может каждая семья.