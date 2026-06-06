«Нужно было еще вчера»: Фетисов выступил за новый школьный предмет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов предложил вернуть в школьную программу отдельный предмет, посвященный вопросам охраны окружающей среды. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума.
По словам парламентария, необходимость экологического просвещения становится все более актуальной на фоне растущих вызовов, связанных с состоянием природных ресурсов. Фетисов считает, что формировать бережное отношение к окружающей среде необходимо с раннего возраста.
Депутат рассказал, что недавно ознакомился со школьным аттестатом дореволюционного периода, где знания о природе и гигиене входили в число оцениваемых дисциплин. По его мнению, подобный подход способствовал воспитанию ответственного отношения к окружающему миру.
Фетисов также напомнил о существовавших в советские годы школьных лесничествах и различных природоохранных мероприятиях, в которых принимали участие дети. Он подчеркнул, что экологическое образование следует развивать не только в школах, но и на более ранних этапах обучения.
По мнению главы ВООП, современные дети должны понимать значение воды, лесов и почв, а также осознавать важность сохранения природных ресурсов в условиях их постепенного истощения.
Отдельно парламентарий отметил роль экологического диктанта, который, по его словам, удалось сохранить несколько лет назад. Фетисов заявил, что интерес молодежи к этой акции ежегодно растет, а Всероссийское общество охраны природы продолжает реализовывать программы экологического просвещения и вовлекать школьников в природоохранную деятельность.
В настоящее время экологическая тематика присутствует в ряде школьных дисциплин, однако отдельного обязательного предмета, полностью посвященного вопросам охраны природы и рационального природопользования, в российской образовательной программе нет. Именно на необходимость системного экологического образования и обратил внимание депутат.
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