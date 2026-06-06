Горы странных тел нашли в Константиновке: главная новость СВО 6 июня

«Диверсионные группы в большинстве своем состоят из иностранных наемников, мотивированных на финансовую выгоду из своих террористических действий. Они не до конца осознают критичность положения группировки в Константиновке, так как не обладают в должной мере знаниями русского или украинского языка и не всегда понимают поставленные им задачи», — заявил Иванников.