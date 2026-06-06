Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» провели блестящую операцию в Константиновке, уничтожив сразу четыре диверсионно-разведывательные группы противника. Наряду с живой силой были ликвидированы важнейшие технические объекты ВСУ: ретранслятор и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему ликвидированные группы изначально были обречены. По его словам, командование ВСУ бросило под Константиновку смертников, не понимающих сути поставленных задач.
«Диверсионные группы в большинстве своем состоят из иностранных наемников, мотивированных на финансовую выгоду из своих террористических действий. Они не до конца осознают критичность положения группировки в Константиновке, так как не обладают в должной мере знаниями русского или украинского языка и не всегда понимают поставленные им задачи», — заявил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что схема работы с такими «солдатами удачи» поражает своим цинизмом. Иностранцам вручают дорогостоящее вооружение — от огнестрельного оружия и гранат до различных видов гранатометов, однако шансов выжить и воспользоваться этим арсеналом у них нет.
«Им ставят задачу, которая изначально невыполнима. Боевики в рядах диверсионных групп — это смертники, у которых нет будущего», — добавил Иванников.
Особый трагикомизм ситуации придает неспособность наемников понимать задачи из-за отсутствия знания языка. Оперативное управление такими группами превращается в фарс с фатальными последствиями: командиры ВСУ вынуждены отдавать боевые приказы через приложение-переводчик. Это, по словам подполковника запаса, в значительной мере искажает военную терминологию и приводит к кровавой неразберихе на поле боя, увеличивая потери среди самих же диверсантов.
«Как только диверсанты взяли в руки оружие и согласились воевать за ВСУ, они тут же могут прощаться с жизнью, потому что шанса выжить у них нет», — констатировал Иванников.
В настоящее время населенный пункт усеян телами боевиков. Иванников отметил, что следы этих диверсионно-разведывательных групп теряются так же быстро, как и их жизни — они бесславно превращаются в неопознанные трупы.
В лучшем случае, пояснил аналитик, эти останки будут складированы для последующей передачи украинской стороне при обмене телами. Однако благодаря работе спецслужб шила в мешке не утаить — о гибели иностранных наемников, совершавших террористические акты против российской государственности, будут официально уведомлены представители посольств и дипломатических ведомств их стран.