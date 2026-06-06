Эксперт указал владельцам iPhone единственный способ использовать MAX

«Обойти запрет Apple невозможно, потому что они полностью контролируют свою платформу, поэтому пользоваться MAX тем, кто не скачал приложение, невозможно. Если вы удалите уже установленное приложение, восстановить его будет нельзя. Но самое главное, что в нём перестали приходить пуш‑уведомления, то есть фактически мессенджер в виде приложения де‑факто бесполезен. Вы не видите, что вам звонят, вы не видите, что вам пишут», — добавил Муртазин.