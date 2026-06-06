Эксперт указал владельцам iPhone единственный способ использовать MAX

Компания Apple удалила приложение MAX из App Store. Владельцы айфонов не могут скачать приложение. В эксклюзивном комментарии aif.ru IT‑эксперт Эльдар Муртазин назвал единственный вариант решения этой проблемы.
«На сегодняшний день способов установить мессенджер MAX на iPhone, iPad и iOS просто не существует. Соответственно, единственный рабочий способ — это купить смартфон на Android и пользоваться приложением там. В любом случае, даже если Play Store от Google заблокирует приложение, есть возможность ставить его напрямую», — сказал он.
По словам эксперта, вариантов обойти запрет именно на айфонах не существует.
«Обойти запрет Apple невозможно, потому что они полностью контролируют свою платформу, поэтому пользоваться MAX тем, кто не скачал приложение, невозможно. Если вы удалите уже установленное приложение, восстановить его будет нельзя. Но самое главное, что в нём перестали приходить пуш‑уведомления, то есть фактически мессенджер в виде приложения де‑факто бесполезен. Вы не видите, что вам звонят, вы не видите, что вам пишут», — добавил Муртазин.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что ведомство будет добиваться решения ситуации с удалением национального мессенджера MAX из магазина приложений App Store.