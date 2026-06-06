Чудотворная икона Божьей Матери Табынская прибывает в Хабаровск

Сегодня, 6 июня в Спасо-Преображенский кафедральный собор Хабаровска доставят чтимый список Табынской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это одна из почитаемых святынь Русской Церкви.
Её первое явление произошло в конце XVI века иеродиакону Амвросию, второе — в 1765 году трём пастухам. По преданию, один из них, дерзнувший разрубить образ, мгновенно ослеп, но прозрел после искреннего раскаяния.
Особую известность икона приобрела в 1856 году, когда после крестного хода с ней в Оренбурге прекратилась страшная эпидемия холеры.
С той поры императорским указом было установлено ежегодное официальное крестное хождение с чудотворным образом.
В 2010 году оренбургские казаки возобновили круглогодичный крестный ход со списком Табынской иконы. За это время они побывали в 69 регионах России от Калининграда до Крайнего Севера. И вот теперь она достигла пределов Хабаровска.
Пребывание иконы в Хабаровске будет очень недолгим, увидеть чудесный образ и помолиться перед ним можно в субботу вечером и в воскресенье до 14.00. Потом она покинет наш город.