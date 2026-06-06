Пасечник заявил о повреждении десятков тысяч гектаров леса в ЛНР

Площадь лесного фонда, пострадавшего в Луганской Народной Республике в результате боевых действий, минирования и других связанных с конфликтом факторов, по предварительной оценке составляет около 40 тысяч гектаров. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава региона Леонид Пасечник.