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Пасечник заявил о повреждении десятков тысяч гектаров леса в ЛНР

Площадь лесного фонда, пострадавшего в Луганской Народной Республике в результате боевых действий, минирования и других связанных с конфликтом факторов, по предварительной оценке составляет около 40 тысяч гектаров.

Площадь лесного фонда, пострадавшего в Луганской Народной Республике в результате боевых действий, минирования и других связанных с конфликтом факторов, по предварительной оценке составляет около 40 тысяч гектаров. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, значительный ущерб был нанесен лесным массивам как непосредственно в районах боевых действий, так и на территориях, удаленных от линии соприкосновения. В качестве примера Пасечник привел Станично-Луганский район.

Глава республики отметил, что часть лесных насаждений была утрачена в период, когда территория находилась под контролем украинских войск. Кроме того, на состояние лесного фонда повлияли обстрелы, пожары и минирование отдельных участков.

Пасечник подчеркнул, что окончательные масштабы экологического ущерба пока установить невозможно. По его словам, проведению полноценной оценки препятствуют продолжающиеся боевые действия, а также наличие заминированных территорий.

Предварительные данные, которыми располагают власти региона, свидетельствуют о существенном сокращении площади пострадавших лесных массивов и необходимости масштабных восстановительных работ после завершения обследования территорий.

Вопрос восстановления природных ресурсов остается одним из ключевых для региона. После получения доступа к пострадавшим участкам специалистам предстоит провести детальную инвентаризацию лесного фонда, определить объем утрат и разработать меры по восстановлению поврежденных экосистем.

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