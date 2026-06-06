Киев в центре поражения: «Орешник» прошел проверку перед ударом по цели № 1

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводила ни одного боевого применения системы «Орешник» на Украине. При этом он не исключил, что в будущем возможно полноформатное применение системы по целям противника, в том числе в районе городской застройки. Он также уточнил, что последний удар «Орешником» нанесли по «сараю» на Украине, чтобы посмотреть, «как легли блоки», а также для будущего применения оружия.