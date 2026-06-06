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Киев в центре поражения: «Орешник» прошел проверку перед ударом по цели № 1

«Орешник» готовится для главного удара по цели в центре Киева. Военный эксперт Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал о новых уникальных возможностях ракетного комплекса.

Источник: Аргументы и факты

Ракетный комплекс «Орешник» после подтверждения высокой точности наведения может применяться с обычными боевыми блоками для ударов по объектам, расположенным в плотной городской застройке. К такому выводу пришёл военный эксперт Юрий Кнутов, проанализировав результаты недавних испытательных пусков по целям на Украине. Подробностями он поделился в эксклюзивном комментарии для aif.ru.

По словам эксперта, в ходе испытаний имитация боевых блоков изготавливалась из материалов, способных выдержать колоссальный нагрев при движении в плотных слоях атмосферы.

«Как правило, применяют вольфрам или другие тугоплавкие материалы — при проходе через атмосферу блок разогревается и покрывается плазмой, не каждый металл это выдержит. Главная цель, которая преследовалась, — проверить точность наведения», — рассказал Кнутов.

Обнародованные данные, полученные с помощью беспилотников, позволили детально отследить, куда именно пришли разделяющиеся головные части.

«Это указывает на высочайшую точность всей системы. Ключевой вывод — “Орешник” можно применять в городских условиях, — подчеркнул эксперт. — Раньше предполагалось, что комплекс работает в основном по площадям, и его использование в городской черте практически реально только в случае начала третьей мировой войны. Теперь же понятно: “Орешник” можно задействовать и в обычных конфликтах, причём необязательно в ядерном исполнении, а с обычными боевыми блоками».

Кнутов подчеркнул, что комплекс способен нанести точечный удар.

«Несколько боевых блоков могут отработать точечно, ударить глубоко и разрушить именно тот объект, который назначен целью в городской черте. Это могут быть заглублённые командные пункты и штабы, ключевые объекты критической инфраструктуры. Также целями остаются и промышленные предприятия — подобные тем, что уже пострадали от болванок в Днепре и Львове», — подытожил Кнутов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводила ни одного боевого применения системы «Орешник» на Украине. При этом он не исключил, что в будущем возможно полноформатное применение системы по целям противника, в том числе в районе городской застройки. Он также уточнил, что последний удар «Орешником» нанесли по «сараю» на Украине, чтобы посмотреть, «как легли блоки», а также для будущего применения оружия.