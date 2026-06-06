Сальдо: связь гибели птиц на Херсонщине с биолабораториями на Украине изучат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ученые изучат связь гибели птиц в Херсонской области с деятельностью биолабораторий на Украине, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Были уже случаи мора и журавлей, и грачей, и других видов птиц. В определенной степени это может быть связано c работой якобы биологических лабораторий в Херсоне и прилегающих к нему населенных пунктах. Давайте мы дадим время тем, кто занимается непосредственно и профессионально изучением этих задач, чтобы они четко ответили: было ли это связано с изучением именно полета птиц, как они передвигаются и куда они могли вынести эту заразу», — сказал он.
Через территорию Херсонской области проходят пути миграции миллионов птиц, отметил Сальдо. Он добавил, что вопрос биологической безопасности «не терпит политической слепоты».
«Прямую связь таких случаев с лабораториями должны устанавливать профильные специалисты, следствие и научная экспертиза. Губернатор не должен подменять ни Роспотребнадзор, ни Минобороны, ни следственные органы. Но позиция принципиальная: все, что делалось иностранными структурами рядом с нашими людьми, землей, водой, животным миром и сельским хозяйством, должно быть изучено до конца», — подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.