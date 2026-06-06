Сальдо: связь гибели птиц на Херсонщине с биолабораториями на Украине изучат

«Были уже случаи мора и журавлей, и грачей, и других видов птиц. В определенной степени это может быть связано c работой якобы биологических лабораторий в Херсоне и прилегающих к нему населенных пунктах. Давайте мы дадим время тем, кто занимается непосредственно и профессионально изучением этих задач, чтобы они четко ответили: было ли это связано с изучением именно полета птиц, как они передвигаются и куда они могли вынести эту заразу», — сказал он.