Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трансплантация кожи станет доступна хабаровчанам в 2026 году

Приказ Минздрава РФ вступит в силу 1 сентября.

Источник: Хабаровский край сегодня

Министерство здравоохранения России внесло изменения в перечень объектов для трансплантации. Согласно приказу, с 1 сентября этого года в стране станет доступна пересадка кожи и слоев кожи (эпидермиса, дермы), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В документе прописано, что изменения продолжат действовать до 1 сентября 2031 года. Напомним, что подобные пополнения перечня объектов для трансплантации происходили и ранее.

Так, в январе 2026 года Минздрав РФ добавил в список кости, нервы, спинной мозг и его фрагменты. Трансплантировать перечисленные объекты россияне смогут также с 1 сентября.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о разработке Минздравом РФ новых правил оформления больничных листов. Если приказ примут, то при взятии свыше четырех больничных выписок за полгода человеку должны будут выдать лист о нетрудоспособности на три дня. Выделенное время нужно для исследования причин частой заболеваемости.