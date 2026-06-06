Трансплантация кожи станет доступна хабаровчанам в 2026 году

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о разработке Минздравом РФ новых правил оформления больничных листов. Если приказ примут, то при взятии свыше четырех больничных выписок за полгода человеку должны будут выдать лист о нетрудоспособности на три дня. Выделенное время нужно для исследования причин частой заболеваемости.