Трансплантация кожи станет доступна хабаровчанам в 2026 году

Министерство здравоохранения России внесло изменения в перечень объектов для трансплантации. Согласно приказу, с 1 сентября этого года в стране станет доступна пересадка кожи и слоев кожи (эпидермиса, дермы), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В документе прописано, что изменения продолжат действовать до 1 сентября 2031 года. Напомним, что подобные пополнения перечня объектов для трансплантации происходили и ранее.
Так, в январе 2026 года Минздрав РФ добавил в список кости, нервы, спинной мозг и его фрагменты. Трансплантировать перечисленные объекты россияне смогут также с 1 сентября.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о разработке Минздравом РФ новых правил оформления больничных листов. Если приказ примут, то при взятии свыше четырех больничных выписок за полгода человеку должны будут выдать лист о нетрудоспособности на три дня. Выделенное время нужно для исследования причин частой заболеваемости.