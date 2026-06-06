В Хабаровске суд вернул государству кинотеатр «Гигант» после приватизации

В Хабаровске завершилось судебное разбирательство вокруг кинотеатра «Гигант». Центральный районный суд 5 июня 2026 года удовлетворил иск прокуратуры края и постановил изъять здание из частной собственности с передачей государству.
Спор тянулся вокруг приватизации, проведённой ещё в конце 2000-х годов. Надзорное ведомство настаивало: при передаче объекта могли быть нарушены обязательные процедуры, из-за чего сделка, по сути, оказалась под сомнением и потребовала пересмотра спустя годы.
Суд встал на сторону прокуратуры и согласился с доводами о незаконности приватизационной схемы. В итоге принято решение о возврате кинотеатра в государственную собственность.
Решение пока не вступило в законную силу — у сторон остаётся право на апелляцию. Это значит, что юридическая история «Гиганта» ещё не окончена и может получить продолжение в вышестоящей инстанции.
Ответчиком по делу выступала компания, которой принадлежал кинотеатр, а также участники прежних сделок. В процесс были вовлечены и государственные структуры, отвечающие за имущественные и регистрационные вопросы.
Сегодня кинотеатр продолжает работать в обычном режиме: сеансы идут, билеты продаются. Но над этим привычным ритмом уже висит ощущение переходного периода — когда здание ещё функционирует как частное, но юридически его статус уже изменён.
Дальше всё будет зависеть от апелляции и от того, устоит ли решение суда.