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Назван хедлайнер Дня молодёжи-2026 во Владивостоке — певица Mary Gu

Регистрация на праздник откроется через чат-бот в мессенджере Max для всех желающих.

Источник: Аргументы и факты

Хедлайнер вечерней концертной программы Дня молодёжи — 2026 во Владивостоке — певица Mary Gu. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Регистрация на участие в празднике открыта, пишет агентство по делам молодёжи Приморского края. Праздник пройдёт 24—27 июня, и для участия нужно зарегистрироваться через чат-бота в мессенджере Max.

Мероприятие пройдёт под лозунгом «Мечта. Гордость. Единство. Молодость России». Роман Ковбас, руководитель агентства по делам молодёжи, отметил, что участникам предложат площадки по разным направлениям: творчество, спорт, добровольчество, профессиональное развитие.

24 июня в 18:30 в Концерт-холле начнётся Кубок КВН «Столицы финансовой культуры России». Ведущая вечера — стендап-комик и телеведущая Варвара Щербакова. Вход — по билетам через специальную платформу.

В пятницу, 26 июня, события развернутся на нескольких площадках: в 17:00 в яхт-клубе «Семь Футов» — морская регата молодёжных и общественных команд, в 18:00 в креативном пространстве «Молодёжь Приморья» (улица Аксаковская, д. 12) — «Хобби-фестиваль» с игротекой настольных игр, в 20:30 в комплексе «Бурный» — концерт музыкального коллектива «Люмос» при свечах.

27 июня на центральной площади Владивостока с 14:00 пройдут массовый квиз, награждение знаком «Молодёжный вектор», большая концертная программа с Mary Gu. На гастрономическом пространстве фестиваля «На гребне» — конкурс рецептов и кулинарные мастер-классы. Для молодых предпринимателей — арт-маркет с продукцией местных брендов. Творческую часть подготовили школьники, студенты колледжей, победители фестивалей «Российская студенческая весна» и «Российская школьная весна». Там же на площадке «Молодость без опасности» участники пройдут обучение безопасной езде на электросамокатах с профессиональными инструкторами. В программе — площадки Центра патриотического воспитания «ВОИН», отряда «Тигр», федерации стрельбы, выставка беспилотных систем. Также запланирован баскетбольный турнир.

27 июня тематические площадки заработают и в других районах города: в 12:00 в Нагорном парке — литературно-музыкальный спектакль «Это Приморье, детка» (сказки о Приморье и Владивостоке под музыку), в 15:00 на площади Адмирала Фокина — квартирник с коллективами Владивостока.

Мероприятия организованы агентством по делам молодёжи Приморского края, администрацией Владивостока, центром «Молодёжь Приморья», управлением по делам молодёжи города при поддержке штаба общественной поддержки «Живём в Приморье» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».