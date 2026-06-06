Назван хедлайнер Дня молодёжи-2026 во Владивостоке — певица Mary Gu

Хедлайнер вечерней концертной программы Дня молодёжи — 2026 во Владивостоке — певица Mary Gu. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Регистрация на участие в празднике открыта, пишет агентство по делам молодёжи Приморского края. Праздник пройдёт
Мероприятие пройдёт под лозунгом «Мечта. Гордость. Единство. Молодость России». Роман Ковбас, руководитель агентства по делам молодёжи, отметил, что участникам предложат площадки по разным направлениям: творчество, спорт, добровольчество, профессиональное развитие.
24 июня в 18:30 в Концерт-холле начнётся Кубок КВН «Столицы финансовой культуры России». Ведущая вечера — стендап-комик и телеведущая Варвара Щербакова. Вход — по билетам через специальную платформу.
В пятницу, 26 июня, события развернутся на нескольких площадках: в 17:00 в яхт-клубе «Семь Футов» — морская регата молодёжных и общественных команд, в 18:00 в креативном пространстве «Молодёжь Приморья» (улица Аксаковская, д. 12) — «Хобби-фестиваль» с игротекой настольных игр, в 20:30 в комплексе «Бурный» — концерт музыкального коллектива «Люмос» при свечах.
27 июня на центральной площади Владивостока с 14:00 пройдут массовый квиз, награждение знаком «Молодёжный вектор», большая концертная программа с Mary Gu. На гастрономическом пространстве фестиваля «На гребне» — конкурс рецептов и кулинарные мастер-классы. Для молодых предпринимателей — арт-маркет с продукцией местных брендов. Творческую часть подготовили школьники, студенты колледжей, победители фестивалей «Российская студенческая весна» и «Российская школьная весна». Там же на площадке «Молодость без опасности» участники пройдут обучение безопасной езде на электросамокатах с профессиональными инструкторами. В программе — площадки Центра патриотического воспитания «ВОИН», отряда «Тигр», федерации стрельбы, выставка беспилотных систем. Также запланирован баскетбольный турнир.
27 июня тематические площадки заработают и в других районах города: в 12:00 в Нагорном парке — литературно-музыкальный спектакль «Это Приморье, детка» (сказки о Приморье и Владивостоке под музыку), в 15:00 на площади Адмирала Фокина — квартирник с коллективами Владивостока.
Мероприятия организованы агентством по делам молодёжи Приморского края, администрацией Владивостока, центром «Молодёжь Приморья», управлением по делам молодёжи города при поддержке штаба общественной поддержки «Живём в Приморье» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».