Назван хедлайнер Дня молодёжи-2026 во Владивостоке — певица Mary Gu

27 июня на центральной площади Владивостока с 14:00 пройдут массовый квиз, награждение знаком «Молодёжный вектор», большая концертная программа с Mary Gu. На гастрономическом пространстве фестиваля «На гребне» — конкурс рецептов и кулинарные мастер-классы. Для молодых предпринимателей — арт-маркет с продукцией местных брендов. Творческую часть подготовили школьники, студенты колледжей, победители фестивалей «Российская студенческая весна» и «Российская школьная весна». Там же на площадке «Молодость без опасности» участники пройдут обучение безопасной езде на электросамокатах с профессиональными инструкторами. В программе — площадки Центра патриотического воспитания «ВОИН», отряда «Тигр», федерации стрельбы, выставка беспилотных систем. Также запланирован баскетбольный турнир.