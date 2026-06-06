Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июня

Козерогам не нужно спешить с решениями и связывать себя обязательствами, если есть хоть малейшее сомнение в их выполнении. Мелкие ошибки будут, но возможны и маленькие победы. На настроении это никак не скажется, но на общее впечатление о представителях знака повлияет.