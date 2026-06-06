Клычков: оперативная обстановка влияет на турпоток в Орловскую область

«Мы же понимаем, что многих туристов пугает все-таки то, что у нас ежедневно многократно включается беспилотная опасность, что ежедневно у нас сбиваются беспилотники, но мы к этому привычны. Мы всем объясняем, что сегодня выстроена система обеспечения безопасности, которая не допускает прилета беспилотников по гражданской инфраструктуре. Но этот фактор все равно влияет на туризм, туристический поток, поэтому мы его сейчас не считаем цифрами, сколько приедет в будущем», — сказал глава Орловской области.