Клычков: оперативная обстановка влияет на турпоток в Орловскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ежедневные включения режима беспилотной опасности и сбития БПЛА на территории Орловской области влияют на туристический поток из других регионов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Андрей Клычков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы же понимаем, что многих туристов пугает все-таки то, что у нас ежедневно многократно включается беспилотная опасность, что ежедневно у нас сбиваются беспилотники, но мы к этому привычны. Мы всем объясняем, что сегодня выстроена система обеспечения безопасности, которая не допускает прилета беспилотников по гражданской инфраструктуре. Но этот фактор все равно влияет на туризм, туристический поток, поэтому мы его сейчас не считаем цифрами, сколько приедет в будущем», — сказал глава Орловской области.
Клычков добавил, что регион в любом случае будет создавать дальнейшие условия для того, чтобы туристы приезжали в Орловскую область. В 2025 году регион посетили порядка полумиллиона человек.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.