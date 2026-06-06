Эксперты считают, что сотрудничество РФ и КНР повысит интерес к русскому в Китае

ШАНХАЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Наращивание практического сотрудничества между Россией и Китаем поспособствует росту интереса к русскому языку в КНР. Такое мнение ТАСС выразили китайские эксперты-русисты, комментируя образовательные тенденции в КНР по случаю Дня русского языка.
«Интерес к русскому языку среди китайских студентов действительно возрос в последние годы», — сказал замдиректора Центра по изучению России при Шанхайском университете иностранных языков Гоу Юньшэн. «На фоне расширения торгово-экономических, образовательных и культурных обменов между двумя странами русский язык перестал быть просто языковой специальностью в традиционном понимании. Постепенно он вплетается в практические потребности в сферах энергетики, торговли, дипломатии, туризма и трансграничной электронной коммерции», — считает он. Гоу Юньшэн указал на потенциал дальнейшего роста интереса к русскому языку в Китае. Он сказал, что в КНР насчитывается порядка 185 университетов, предлагающих специальность «русский язык». «Те, кто понимает Россию и российское общество, будут цениться все больше», — отметил эксперт.
Замдекана факультета русского языка и литературы Института иностранных языков Фуданьского университета Ли Синьмэй рассказала в свою очередь, что с начала XXI века, вслед за развитием отношений КНР и РФ, интерес к изучению русского языка в Китае увеличивался: многие университеты добавили специальности по русскому языку и расширили набор студентов. Она отметила, что будущее русского языка в Китае зависит прежде всего от направления развития отношений РФ и КНР, особенно от практического сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, культура и туризм.
Как рассказала Ли Синьмэй, исторически пик популярности русского языка в Китае пришелся на период «медового месяца» китайско-советских отношений в 1950-х годах. «В то время большинство учебных заведений в Китае, от начальных школ до вузов, предлагали обучение русскому языку», — рассказала она. При этом развитие искусственного интеллекта накладывает отпечаток на образовательные процессы в Китае. Так, Ли Синьмэй указала, что из-за ИИ «преподавание всех иностранных языков в Китае значительно пострадало, и русский язык не стал исключением». В связи с этим ряд университетов начал сокращать количество студентов, обучающихся по специальности «русский язык». «Хотя искусственный интеллект может заменить человека в письменном переводе, он все еще не способен заменить его в высококачественном устном переводе и живом общении», — сказала эксперт.
Ключ к пониманию России.
Эксперты отметили важность изучения русского языка для понимания культуры и общественно-политических процессов. Ли Синьмэй считает, что язык — это фундаментальный инструмент для понимания культуры, общества и политики любой страны. «Без изучения языка понимание культуры, общества и политики языковой страны всегда будет поверхностным, лишенным глубины и эмпатии. Только через русский язык, изучая русскую литературу, культуру, общество и политику, можно по-настоящему понять дух и культурное наследие русского народа, а также его образ мышления и ценности», — подчеркнула она.
«Как исследователь и преподаватель русской литературы, я глубоко убеждена, что многие самые сокровенные аспекты национальных культур могут постичь только через язык народа, и наоборот, опора на переводы неизбежно приведет к определенной потере и искажению смысла или даже к неправильному толкованию», — сказала Ли Синьмэй.
Гоу Юньшэн тоже отметил, что знание русского языка необходимо для понимания русской культуры, общества и политики. По его словам, это не только инструмент общения, но и хранитель исторической памяти, образа мышления и ценностей русского народа. «Русский язык отражает такие особенности русского народа, как уважительное отношение к национальной истории, чувству общности, семье и духовным устремлениям. Можно сказать, что русский язык — это ключ к постижению мира русской культуры», — сказал он.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью ТАСС, что количество изучающих русский язык китайцев выросло на 7% за последние пять лет, что связано с расширением культурных и деловых контактов стран и проведением в них программы перекрестных годов культуры России и Китая.
6 июня отмечается Пушкинский день России. Именно в этот день (по новому стилю) 226 лет назад в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин. Ежегодно в день рождения великого поэта в России и в мире отмечается День русского языка.