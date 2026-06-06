Эксперты считают, что сотрудничество РФ и КНР повысит интерес к русскому в Китае

Как рассказала Ли Синьмэй, исторически пик популярности русского языка в Китае пришелся на период «медового месяца» китайско-советских отношений в 1950-х годах. «В то время большинство учебных заведений в Китае, от начальных школ до вузов, предлагали обучение русскому языку», — рассказала она. При этом развитие искусственного интеллекта накладывает отпечаток на образовательные процессы в Китае. Так, Ли Синьмэй указала, что из-за ИИ «преподавание всех иностранных языков в Китае значительно пострадало, и русский язык не стал исключением». В связи с этим ряд университетов начал сокращать количество студентов, обучающихся по специальности «русский язык». «Хотя искусственный интеллект может заменить человека в письменном переводе, он все еще не способен заменить его в высококачественном устном переводе и живом общении», — сказала эксперт.