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Четверо под подозрением: дело о повреждении подводных кабелей передано в суд

Национальное бюро расследований Финляндии завершило досудебное расследование инцидента с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе.

Национальное бюро расследований Финляндии завершило досудебное расследование инцидента с повреждением подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Как сообщает Yle, материалы дела направлены в прокуратуру для принятия дальнейших процессуальных решений.

Следствие касается происшествия, произошедшего 25 декабря 2025 года на линии связи между Таллином и Хельсинки. По версии финских властей, к повреждению двух подводных кабелей может быть причастно судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Речь идет о коммуникационных линиях, принадлежащих оператору Elisa и компании Arelion Finland. После инцидента судно было задержано и доставлено в порт Кантвик, расположенный в муниципалитете Киркконумми.

В рамках расследования статус подозреваемых получили четыре человека. В отношении троих из них действуют ограничения на передвижение. Финская полиция не раскрывает их гражданство, однако ранее сообщалось, что в экипаж судна входили граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Дело расследовалось по статьям, связанным с отягчающим разрушением, попыткой отягчающего разрушения и отягчающим вмешательством в работу телекоммуникационных систем.

После передачи материалов в прокуратуру будет решаться вопрос о предъявлении официальных обвинений. В случае утверждения обвинительного заключения дело может быть направлено в суд, где будет дана правовая оценка обстоятельствам происшествия и действиям фигурантов расследования.

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