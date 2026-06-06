Четверо под подозрением: дело о повреждении подводных кабелей передано в суд

Следствие касается происшествия, произошедшего 25 декабря 2025 года на линии связи между Таллином и Хельсинки. По версии финских властей, к повреждению двух подводных кабелей может быть причастно судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин.