Возле Октябрьского моста в Красноярске разрешили купаться

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора накануне выдали заключение, подтверждающее соответствие водного объекта у Октябрьского моста на острове Татышев санитарным нормам и правилам. Таким образом, это уже четвертый водоём на территории края (за исключением ЗАТО), получивший официальное подтверждение своей санитарно-эпидемиологической безопасности для отдыха. В настоящее время купание разрешено в озере «Зеркальное», в заливе «Стрелка» на острове Татышев рядом с вантовым мостом, а также в акватории Красноярского водохранилища в Идринско-Краснотуранском муниципальном округе у сопки «Серебряная».