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Турист случайно упал в воду и дрейфовал семь дней в открытом море

В Китайской Народной Республике спасли туриста из Гуанси, который случайно упал в открытое море во время прогулки, информирует HNTV.

Источник: Аргументы и факты

В Китайской Народной Республике спасли туриста из Гуанси, который случайно упал в открытое море во время прогулки, информирует HNTV.

По данным издания, инцидент случился у берегов Хайкоу. В этот день был сильный ветер, кроме того, были зафиксированы волны.

«39-летний турист по имени Цинь никогда до этого не плавал в море. У него не было при себе никакого спасательного снаряжения», — говорится в сообщении.

Мужчина провёл в открытом море семь дней и шесть ночей. По его словам, находясь в море, он уменьшил свой вес, сняв брюки, обувь, часы и кольца.

В один из дней мужчина забрался на морской буй, который проплывал мимо. Турист питался крабами.

Его спасли рыбаки из населённого пункта Цяотоу. Мужчина находится в больнице. Он отметил, что его телефон унесло течением. Помимо этого, мужчина рассказал, что, находясь в море, столкнулся с галлюцинациями.

Напомним, пропавший в Таиланде криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов погиб через два дня после исчезновения. По данным СМИ, он упал с 54-го этажа небоскрёба.