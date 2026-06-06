ВСУ и НАТО взвыли: в ответ на хамство Зеленского взорваны главные объекты

«Ильичевск — это огромная промышленная база, это морской порт. Ранее он был сельскохозяйственным, сейчас его используют для нужд ВСУ. На его складах размещают беспилотные катера, которые поступают на Украину, детали для них, места сборки. Там разгружалось оружие, которое привозится под видом торговых судов, а затем распределяется на передовую. Целями ударов, скорее всего, были причалы, портовая инфраструктура, склады», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.