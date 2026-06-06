ВСУ и НАТО взвыли: в ответ на хамство Зеленского взорваны главные объекты

Ильичевск (Черноморск) киевский режим превратил в мощный хаб, куда приходят военные грузы из стран НАТО. ВС РФ регулярно наносит удары по складам, куда сгружают вооружение и боеприпасы. Так, накануне зафиксирована серия прилетов «Гераней» по портовой инфраструктуре.
«Ильичевск — это огромная промышленная база, это морской порт. Ранее он был сельскохозяйственным, сейчас его используют для нужд ВСУ. На его складах размещают беспилотные катера, которые поступают на Украину, детали для них, места сборки. Там разгружалось оружие, которое привозится под видом торговых судов, а затем распределяется на передовую. Целями ударов, скорее всего, были причалы, портовая инфраструктура, склады», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Собеседник издания уточнил, что морским путем в Ильичевск могут доставлять различное вооружение.
«Там могли быть ракеты для зенитных комплексов, боеприпасы 155 миллиметров, запчасти для беспилотных летательных аппаратов и беспилотных морских катеров. Вполне возможно, детали для “Фламинго”. Комплектующие могут привозить через Ильичевск, а затем доставлять в Днепропетровск, где была организована сборка», — сказал он.
По словам Матвийчука, порт в Ильичевске находится под особым вниманием нашей разведки, в том числе информацию поставляют местные жители.
«В Одессе действует очень хорошая система осведомителей. Люди не хотят жить в оккупированном городе, не хотят жить по законам фашизма. Они сотрудничают с нашей разведкой. Мы практически всегда оперативно узнаем, где, когда и какие грузы приходят и разгружаются. Все удары попадают четко в цель», — подытожил он.