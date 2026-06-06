Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до +30 градусов

«Жара ожидается, но назвать её аномальной было бы преувеличением. Жаркая погода продержится до понедельника включительно. Самым жарким днём станет именно понедельник — столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов. В субботу и воскресенье будет на пару градусов прохладнее», — сообщил Шувалов.